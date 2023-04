La F1 studia la sprint pole e Gp auto e moto lo stesso giorno e sullo stesso circuito

La F1 ha paura di annoiarsi. Un anno troppo pieno di Red Bull potrebbe far crollare l'audience proprio in un momento di espansione globale. Non tutti sono come gli americani ai quali basta esser presenti all'evento, bere, mangiare e ballare. C'è chi vuole vedere battaglia in pista. Ecco allora che a Liberty provano a dare un tocco di vernice alla stanza che si scrosta. Dall'Australia dove domani all'alba si corre la terza gara della stagione, arriva la notizia di una nuova idea per i weekend con le gare sprint (quest'anno saranno sei cominciando da Baku). Si sta pensando di aggiungere una qualifica alla Sprint race costruendo un fine settimana di questo tipo: venerdì, prove libere e qualifiche per la gara di domenica; sabato qualifica per la gara sprint e gara sprint; domenica gara sulla distanza canonica.

Perché il tutto venga ratificato serve che almeno 8 squadre su 10 accettino la modifica del regolamento sportivo. Certo è un palliativo. Un po' come l'idea nata insieme alla MotoGp di far disputare nello stesso weekend e nella stessa pista una gara di moto e una di auto. Sembra una mission impossibile. Ma non si sa mai, c'è chi pagherebbe milionate di dollari. Tutte cose che hanno un senso, non come far notare che i festeggiamenti dei meccanici al muretto box sotto la bandiera a scacchi verranno sanzionati. Va bene la ricerca ossessiva della sicurezza, ma un po' di buon senso andrebbe usato. Oggi forse chi festeggiava una vittoria saltando in pista come il Montezemolo direttore sportivo, verrebbe squalificato a vita.UZap

Tv: oggi diff. pole alle 14 TV8, domenica mattina Gp alle 7 Sky (diff. TV8 alle 15)