Il "falso" coming out di Casillas scatena la bufera social: ecco cosa è successo

Si infittisce il mistero sul presunto coming out dell'ex portiere del Real Madrid, Iker Casillas. Il tweet del campione spagnolo in cui annunciava di essere gay (e che in brevissimo tempo è diventato trend su Twitter) è scomparso dal profilo dell'ex numero uno di Real Madrid e della Nazionale spagnola.

A quel tweet sparito, che aveva supito il mondo del calcio in una tranquilla domenica pomeriggio, ha fatto seguito un altro messaggio di Casillas, intenzionato a chiarire l'accaduto con un altro cinguettìo: "Account hackerato. Per fortuna tutto in ordine. Mi scuso con tutti i miei follower. E, naturalmente, più scuse alla comunità LGBT" . Un tentativo maldestro per rimediare all'uscita precedente. A quel tweet aveva fra l'altro risposto l'ex compagno di nazionale Carles Puyol, la cui replica ("È tempo di raccontare la nostra storia, Iker" ) aveva di fatto avvalorato l'ipotesi di uno scherzo o nel caso più sorprendente ad una precedente liaison tra i due.

I media spagnoli però non hanno mai avuto dubbi, quel tweet è stato solo una risposta ironica, ma anche di cattivo gusto, ai tanti gossip a cui è stato accostato nelle ultime settimane. Tra queste presunte love story con Shakira (ex di Pique), Melyssa Pinto, Rocío Osorno. In particolare negli ultimi giorni si sono susseguite le voci su una relazione con l'attrice e modella spagnola Alejandra Onieva. Secondo i media, l'ex giocatore stufo di tutte le storie che gli sono state attribuite dopo la separazione dalla giornalista Sara Carbonero, avrebbe scelto questa strada come reazione alle tante voci sul suo conto.

La bufera social

Stupore, incredulità, appoggio incondizianato e infine sdegno quando è parso chiaro che si trattasse soltanto di una boutade. L'uscita a sorpresa di Casillas ha provocato reazioni contrastanti, che si sono susseguite e hanno cambiato tenore nel corso del pomeriggio. Perchè di sicuro simulare un coming out per scrollarsi di dosso le notizie di gossip denota immaturità e mancanza di sensibilità verso quelle persone a cui manca il coraggio per dichiarare la propria omosessualità.

Il dibattito social, però, è ancora aperto e ha detto la sua anche Josh Cavallo, il primo calciatore ad aver fatto coming out. Il centrocampista australiano dell'Adelaide United ha deciso di esprimere pubblicamente la propria opinione in merito al tweet di Iker Casillas, prontamente commentato ironicamente anche da Carles Puyol: "Scherzare e prendere in giro il coming out nel calcio è deludente. È un percorso difficile che ogni persona LGBTQ+ deve affrontare. Vedere i miei modelli e le leggende del calcio prendersi gioco del coming out e della mia comunità è oltremodo irrispettoso".

