Federer e Williams: i "rieccoli" del tennis show

Torna in campo Roger Federer: ma è solo per un'esibizione, che pensate... Tornerà forse Serena Williams, ma in questo caso non c'è certezza, anche se la sorella Venus che a 45 anni ogni tanto si toglie ancora lo sfizio di partecipare a qualche torneo e l'ha usata qualche settimana fa da sparring partner -, ha detto "sapete, lei fa sempre sul serio". Scherzava? Chi lo sa. Però siamo in piena operazione nostalgia.

Insomma, il tennis aspetta il 10 ottobre per rivedere il più amato di tutti, e d'altro il suo ex coach Ivan Ljubicic aveva anticipato la notizia: "So che il ginocchio di Roger sta molto meglio e che a lui piacerebbe giocare di nuovo in un'occasione speciale". Eccola: sarà a Shanghai nel periodo del Masters 1000 asiatico, e nel "Roger&Friends Celebrity Doubles Match" ci sarà un match di misto insieme agli attori cinesi Donnie Yen e Leo Wu e all'ex tennista Jie Zheng, vincitrice in doppio agli Australian Open e Wimbledon 2006. E' stato sempre un posto speciale per me ha detto Federer nel suo annuncio -, ci vediamo lì. E d'altronde proprio in Cina lo svizzero vinse l'ultima volta nel 2017, battendo in finale l'eterno amico-rivale Nadal. Che invece si gode la pensione ed è appena diventato papà per la seconda volta, mentre il terzo big Djokovic insisterà a New York nel suo progetto, che ormai sembra irrealizzabile, di vincere il venticinquesimo Slam.

Così, mentre a Cincinnati prosegue la sfida a distanza tra Sinner e Alcaraz (Jannik ha giocato nella notte contro Diallo, Carlos aspetta stasera Medjedovic), l'unico che per ora riesce ancora ad oscurarli mediaticamente riappare a sorpresa, e sarà una grande festa.

Poi, se dovesse davvero tornare anche Serena (apparsa asciugata e in gran forma) lo sarebbe un po' meno, perché con la qualità che c'è in giro nel circuito femminile, rischierebbe davvero di fare sul serio. Anche troppo.