Ferrari, 2 colpi da dream team aspettando il genio Newey

Il dream team di Fred Vasseur (nella foto) sta prendendo sempre più forma. La Ferrari che a Imola andrà all'attacco della Red Bull (e della McLaren) con una versione evoluzione della SF-24, continua a far parlare di sé inanellando un colpo di mercato dietro l'altro. Dopo aver strappato Hamilton alla Mercedes, ecco che la Scuderia annuncia l'arrivo a Maranello di altri due uomini di primo piano dell'organizzazione Mercedes: Loic Serra e Jerome d'Ambrosio. Due tasselli che andranno a ridisegnare l'organigramma in fabbrica e in pista, aspettando che anche Adrian Newey dica di sì.

Aspettando il genio ecco l'ufficializzazione di Serra che andrà a ricoprire il ruolo di Head of Chassis Performance Engineering, a riporto di Enrico Cardile, mentre d'Ambrosio assumerà il ruolo di Deputy Team Principal a diretto riporto di Fred Vasseur, diventando anche responsabile della Scuderia Ferrari Driver Academy, la scuola da cui è uscito Charles Leclerc.

Serra, nato in Francia nel 1972, laureato in ingegneria meccanica, ha lavorato in Michelin e poi in Bmw-Sauber e quindi in Mercedes. A Maranello coordinerà il lavoro di diversi reparti, tra cui Track Engineering, Aero Development, Aero Operations e Vehicle Performance.

Jerome d'Ambrosio, il nonno è emigrato da Napoli, è nato in Belgio nel 1985 e al volante ha vinto una gara in GP2, tre in Formula E e disputato 20 gp in F1. Dal 2020 aveva affiancato Susie Wolff alla Venturi Racing di cui poi era diventato Team Principal fino al settembre 2022 quando era entrato in Mercedes al fianco di Toto Wolff. È sposato con Eleonora von Habsburg, Arciduchessa d'Austria e bisnipote dell'ultimo imperatore.

Uno che si sa muovere bene in tutti i settori e non ci sorprenderemmo di vederlo un giorno succedere a Vasseur.