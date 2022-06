Ferrari, un'altra pole position per Leclerc

Charles Leclerc l'ha fatto di nuovo. Il giovane pilota della Ferrari ha conquistato l'ennesima pole position stagionale, la sesta su otto gare e la quindicesima in carriera, nelle qualifiche del Gp dell'Azerbaijan con il tempo record di 1'41'359 dando circa mezzo secondo a Sergio Perez, secondo su Red Bull. Terzo posto per il campione del mondo Max Verstappen, quarto Carlos Sainz jr con l'altra rossa, quinto George Russell, sesto Pierre Gasly e solo settimo un ormai rassegnato Lewis Hamilton.

Ottavo posto per il giapponese Tsunoda, nono Sebastian Vettel e decimo Fernando Alonso. Domani in gara servirà la miglior prestazione possibile da parte dei due piloti, ma soprattutto del box Ferrari che nelle ultime uscite non è stato di certo impeccabile suscitando la rabbia del pilota monegasco che ha perso la vittoria nel gp di casa.

La qualifica è stata condizionata dalla disastrosa prestazione di Lance Stroll che nel Q1 è andato a sbattere due volte contro le barriere: la prima volta alla curva 7 sbagliando la frenata, la seconda dopo aver sfondato la sospensione in curva 2. Gli incidenti del pilota dell'Aston Martin hanno causato uno stop inaspettato che ha poi causato bagarre per i piloti a rischio eliminazione. Anche nel Q2 ci sono state diverse pizzicate ai cordoli con Leclerc e Verstappen che hanno sverniciato il muretto.

Leclerc ha commentato così a caldo la pole, a suo dire inaspettata, conquistata a Baku: "Il giro è stato bello, tutte le pole sono belle ma questa non me l'aspettavo perché pensavo che la Red Bull fosse più forte. All'ultimo giro ho messo tutto insieme e sono riuscito a prendere questo tempo. Sono entusiasta per domani, la gestione delle gomme sarà fondamentale e a livello di passo gara siamo cresciuti. Fare bene dopo quanto successo a Monaco sarà fondamentale" .