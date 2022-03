La Ferrari torna a sognare: la griglia di partenza del Gp del Bahrain

La Ferrari dà un seguito alle ottime prestazioni dei giorni scorsi nelle prove libere e piazza la pole position nel primo gran premio stagionale, in Bahrain. Charles Leclerc si è messo davanti a tutti, con il campione del mondo Max Verstappen secondo e lo spagnolo del "Cavallino" Sainz terzo ad un soffio dal pilota della Red Bull. Erano 15, nel 2007 con Kimi Raikkonen, che la Ferrari non si prendeva la prima pole stagione e in quell'anno il finlandese si laureò campione del mondo.

1'30.558 il tempo fatto registrare da Leclerc con Verstappen che ha fatto fermare il cronometro sul tempo di 1'30.681, poco più di un decimo a testimonianza di come sia stata appassionante e tirata la qualifica. Ottimo tempo anche per lo spagnolo Carlos Sainz che paga solo sei millesimi dal campione del mondo in carica. Delusione per le Mercedes con il vicecampione Lewis Hamilton solo quinto, dietro all'altra Red Bull di Perez, e con Russell solo nono. Sesto Valterri Bottas con Alfa Romeo, settimo Magnussen con la Haas, ottavo Fernando Alonso con Alpine e decimo Gasly con Alpha Tauri. Dodicesimo Mick Schumacher.

Una nuova era?

Una rondine, si sa, non fa mai primavera ma quest'anno la Ferrari sembra aver ritrovato la giusta mentalità e forse anche la monoposto giusta per tentare di ritornare ai vertici della Formula Uno dopo anni di vacche magre. Domani, però, in gara sarà un'altra storia con Verstappen e Hamilton che proveranno sicuramente a fare la voce grossa e con la Ferrari che dovrà dimostrarsi affidabile in pista ma anche al muretto con strategie mirate e cucite addosso ai due piloti che sognano di vivere una stagione al vertice e con uno dei due che potrebbe anche diventare campione del mondo se le cose saranno fatte nel modo giusto. Nel frattempo la Ferrari apre la stagione 2022 con una pole insperata, fino ad un mese fa, ma meritata per quanto fatto vedere nei test e in questi giorni in Bahrain. E' ancora presto per parlare di una Ferrari rinata ma se il buongiorno si vede dal mattino questo 2022 potrebbe essere l'anno del rilancio del Cavallino.