Ferrari, il dopo Mekies è fatto in casa

Non è difficile capire se mancherà di più la Ferrari a Laurent Mekies o se sarà il futuro Team Principal dell'Alpha Tauri a mancare alla Ferrari. La Scuderia lo ringrazia per il grande lavoro svolto in quattro stagioni che hanno portato a sette vittorie. C'è in giro qualcuno che fa notare come in mezza stagione la Red Bull di gare ne abbia già vinte 11. Insomma, il suo lavoro sarà anche stato grande, ma non ha lasciato il segno. Mekies era il direttore sportivo, spesso parlava al posto del team manager al venerdì, tra i suoi compiti c'era quello di tenere i rapporti con i Commissari e con la Fia (da dove proveniva). Non ha colpe, ma neppure meriti particolari, ma se una squadra satellite della Red Bull gli affida il team, qualche qualità deve averla per forza. E non sarebbe la prima volta che un ex ferrarista va a fare una grande carriera lontano da Maranello. È capitato a tanti. Da Aldo Costa a Stefano Domenicali. Da James Allison ad Andrea Stella. Fino a Maurizio Arrivabene o Massimo Rivola che hanno trovato una strada diversa dalla Formula 1 per ripartire. Un giorno la Ferrari potrebbe ritrovarsi a rimpiangere anche Laurent Mekies, l'uomo che parla come la Pantera Rosa. Non ci sarebbe da meravigliarsi. La cosa inquietante è che Vasseur lo aveva definito una colonna della Ferrari solo qualche mese fa. Pochi giorni dopo quella dichiarazione, l'Alpha Tauri ne annunciò l'ingaggio bruciando pure la comunicazione ferrarista. La colonna è crollata subito, anche se, inspiegabilmente, la Ferrari ha poi tenuto il dimissionario Mekies al muretto fino alla scorsa settimana.

Da oggi in Belgio si cambia. È un weekend pieno, con tanto di gara sprint. Se Mekies era Racing Director, al suo posto viene trasferito Diego Ioverno, un veterano della Scuderia dove è arrivato 23 anni fa. Ioverno, ingegnere di Bagnolo in Piano (Reggio Emilia), sarà Sporting Director. Era capo operazioni vettura, ora riporterà direttamente al Team Principal Fred Vasseur al pari degli altri ragazzi del muretto extralarge di casa Ferrari, Matteo Togninalli, Head of Track Engineering, e Ravin Jain, Race Strategist. Cambierà qualcosa? Difficile. Ma intanto basterebbe seguire un consiglio di Leclerc: «Dobbiamo concentrarci sui piccoli dettagli che possono avere una conseguenza sui risultati sia in qualifica che in gara». E soprattutto ricominciare a osare.

