Ferrari da urlo nelle qualifiche a Monza: Leclerc in pole position

Pole position numero diciassette in carriera per Charles Leclerc. Il monegasco della Ferrari ha fatto andare in delirio il pubblico di Monza che si attende grandi cose dalle "rosse" nella gara che si correrà domani pomeriggio.

La griglia di partenza

Leclerc ha fatto fermare il tempo sull'1'20''161, con 145 millesimi su Max Verstappen e 268 sul compagno di squadra Carlos Sainz. Quarto tempo per Sergio Perez sull'altra Red Bull.

Per effetto della penalizzazioni però, Verstappen, Carlos Sainz e Perez partiranno in posizioni differenti con la prima fila che sarà così composta da Leclerc e George Russell su Williams. Seconda fila per Lando Norris e Verstappen, in terza Daniel Ricciardo e Pierre Gasly, vincitori di questo gran premio rispettivamente nel 2021 e nel 2020.

Una vittoria per i tifosi

Leclerc e la Ferrari hanno fatto la voce grossa in qualifica ma domani in gara servirà qualcosa di più rispetto alle ultime uscite dopo ai box hanno lasciato parecchio a desiderare con alcune scelte sbagliate. I tifosi del Cavallino si attendono una vittoria per festeggiare e chiudere in bellezza questo fine settimana che vede il pilota monegasco in pole position. "Non è stata una qualifica semplice, sapevo che c'era del potenziale. Sono riuscito a fare un ottimo giro in Q3, è stato un bel weekend finora e spero di ripetere la gara del 2019 domani. Ho corso dei rischi, sapevo che dovevo fare un grande tentativo. Qua a Monza è sempre incredibile grazie ai tifosi, darò tutto perché se lo meritano, anche se manca ancora un pò di strada", le parole di Leclerc al termine delle qualifiche.

Una classifica da scalare