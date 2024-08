Il filippino Yulo vince due ori e una... colonscopia a vita

Ascolta ora 00:00 00:00

Per vincere un doppio oro olimpico (nel corpo libero e nel volteggio) bisogna essere molto bravi, ma anche avere un po' di Yulo. Lo sa bene Carlos Yulo, 24 anni, l'atleta filippino, orgoglio nazionale del suo Paese che ora potrà integrare le medaglie conquistate a Parigi con una serie di bonus utilizzabili in patria vita natural durante.

Da oggi fino all'ultimo dei suoi giorni, ad esempio, Yulo beneficerà (si fa per dire...) di innumerevoli colonscopie, senza scucire un solo piso, la moneta della Repubblica filippina.

Si tratta dell'opinabile omaggio che il Cof (Comitato olimpico filippino) e il governo di Manila hanno magnanimamente concesso a Carlos in virtù degli storici successi ottenuti ai Giochi.

Popolo e notabili non vedono l'ora di abbracciarlo quando tornerà in patria; intanto la lista dei doni che attende Yulo spazia dall'ambito sanitario (della colonscopia no-stop abbiamo già detto) al settore gastronomico («biscotti, ramen e mac and cheese» ad libitum). Ma tra una visita medica e un'abbuffata nei tanti ristoranti dove mangerà gratis, Yulo potrà contare da oggi anche su un cospicuo tesoretto (l'equivalente di 255 mila euro) e un patrimonio immobiliare più che dignitoso (un appartamento a Taguig City con tre camere da letto, ampio soggiorno, cucina abitabile, doppi servizi, ripostiglio e garage). E in caso di ristrutturazioni, niente paura, Yulo avrà pure a disposizioni architetti e ingegneri, professionisti che potrà contattare usando l'iPhone 16 offertogli dai tecno-sponsor che un testimonial come lui non se lo sono certo fatti scappare.

Infine, nell'eventualità di giornate di scarsa visibilità, Carlos potrà tirare fuori dallo scatolone imballato l'imperdibile «set gratuito di fari e fendinebbia». Il presidente delle Filippine Ferdinand Marcos Jr.

ha scritto a Yulo: «I filippini di tutto il mondo si sono uniti, applaudendo e facendo il tifo per te»; Carlos ha risposto stropicciandosi gli occhi: «Non ho ancora visto nulla...».

D'obbligo accendere urgentemente fari e fendinebbia.