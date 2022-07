Fognini punge Nadal sull'infortunio ma poi spiega: "Smettetela di riportare cose sbagliate"

"Non so se giocherò la semifinale contro Kyrgios", siglato Rafael Nadal. Il tennista spagnolo si è infortunato agli addominali nel corso del match dei quarti di finale contro Taylor Fritz, ma nonostante questo ha vinto la partita contro l'americano. L'infortunio è avvenuto nel secondo set e ha condizionato tutta la partita dell'iberico che ha dovuto anceh chiedere un lungo time out tecnico per consentire le cure. A fine gara il 36enne vincitore di 22 titoli del Grande Slam ha spiegato come si trattasse di un problema pregresso, anche se qualcuno non gli ha creduto: ovvero Fabio Fognini.

L'atleta azzurro ha utilizzato i social per commentare la notizia del presunto forfait di Nadal con un laconico: "Ragazzi, smettete di credere in quello che leggete per favore", postando la foto di un articolo che affermava: "Wimbledon, impresa sportiva di Nadal che da infortunato approda in semifinale". Il 35enne ligure nella sua storia di Instagram ha cerchiato la parola "infortunato" e chiesto agli utenti social e non solo di aprire gli occhi.

Il chiarimento di Fognini

Sempre attraverso una storia di Instagram, Fognini ha voluto precisare come non volesse insinuare i dubbi sul collega spagnolo, bensì sull'articolo che parlava di un "Nadal infortunato". "Cari amici giornalisti, tengo a precisarvi con queste due semplici righe che MAI E POI MAI ho fatto riferimento ad un campione come Rafa. E mai me lo potrei permettere. E' ora di smetterla di scrivere riportare tutto cioò che volete e in maniera SBAGLIATA. Detto ciò auguro a Rafa e al suo team in bocca al lupo per questo finale di Wimbledon".

Ora resta solo da capire se Rafa riuscirà a scendere in campo contro Nick Kyrgios che vuole la prima finale in carriera a Wimbledon e che non sa ancora se lo farà addirittura senza scendere in campo. Di certo i tifosi non vedranno l'ora di vedere una sfida di questo livello con l'australiano che ha dato spettacolo in campo a livello tennistico e dialettico con Tsitsipas nel terzo turno e con Nadal che ha invece avuto da ridere con Lorenzo Sonego, sempre al terzo turno, ma che poi si è scusato con l'italiano per il suo comportamento.