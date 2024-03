In Formula 1 litigi per bande... E la Rossa spera

La vigilia del Gran premio d'Australia, terza gara del Mondiale di F1, la prima stagionale che si correrà di domenica (alle 5 italiane, alle 6 di domani la pole), assomiglia quasi a una guerra per bande. Hamilton prende le difese di Susie Wolff e attacca il presidente della Fia. Verstappen manda messaggi neppure troppo velati alla Red Bull. Almeno Leclerc cerca di concentrarsi su una rimonta al momento abbastanza impossibile. Hamilton ha mandato il suo messaggio a Ben Sulayem: «Il mio sostegno non l'ha mai avuto e io sono orgoglioso del lavoro che sta facendo Suzie (la Wolff ha tra l'altro di recente fatto causa alla Fia per le accuse, poi ritirate, di conflitto d'interesse, ndr) Nella Fia non c'è trasparenza cosa di cui abbiamo bisogno noi e gli appassionati. Come puoi fidarti dello sport altrimenti?». Max, da parte sua, prova a chiudere il caso Horner, ma lo fa mandando un avvertimento: «Per quanto ne so è stato gestito nel modo giusto finora, è importante mantenere insieme le figure chiave di una squadra perché è da loro che nasce la prestazione. È nel mio interesse restare». Certo, se restano tutti (a cominciare da Newey).

Almeno in casa Ferrari si parla soprattutto di gara. Leclerc non si illude, ma comincia a vedere una fine al digiuno: «Quest'anno abbiamo un pacchetto complessivo molto più forte in grado di metterci al riparo da grandi alti e bassi. In generale negli ultimi sei o sette mesi siamo la squadra che è migliorata di più, e questo è un segnale positivo. Continuiamo a fare quello che stiamo facendo e lentamente credo che colmeremo il divario che ci separa dalla Red Bull». È quel «lentamente» che incoraggia poco. E soprattutto non invoglia troppo a puntare la sveglia all'alba di domenica. Max punta alla terza vittoria di fila. Pensare che qualcuno possa fermarlo a Melbourne è un'utopia.

Tv: domani qualifiche alle 6 Sky (differita TV8 ore 10), domenica gara ore 5 (differita ore 14).