Formula 1, cambia la pole: cosa è successo

Pole position per la Ferrari a Spa Francorchamps. Carlos Sainz, secondo al termine delle qualifiche, partirà invece in prima posizione per via della penalizzazione subita da Max Verstappen che aveva fatto registrare il giro veloce. L'olandese partirà 15esimo davanti a Charles Leclerc deludentemente 16esimo. Secondo posto per Sergio Perez su Red Bull, terzo Esteban Ocon. Quarto Fernando Alonso, quinto Lewis Hamilton, sesto George Russell. Settimo Albon, ottavo Norris, nono Ricciardo e decimo Gasly. Seconda pole di stagione di carriera per lo spagnolo che domani avrà una ghiotta chance per conquistare una vittoria per la classifica e il morale dell'intera scuderia Ferrari.

Eppure Verstappen aveva ottenuto il miglior tempo con 1:43:665 con addirittura oltre sei decimi di vantaggio su Sainz e con quasi un secondo sul compagno della Red Bull Perez e su Leclerc. I due contententi al titolo, però, partiranno domani in 15esima e 16esima posizione e tenteranno la rimonta impossibile.

Rimonta possibile?

Sainz occupa attualmente il quinto posto in classifica piloti con 156 punti, a meno due da George Russell quarto e a meno 17 da Sergio Perez terzo. Charles Leclerc, invece, che in settimana ha confermato di credere fortemente al titolo iridato è invece attardato di ben 80 punti dal leader del mondiale, il campione del mondo in carica Max Verstappen che di punti ne ha messi insieme 258 contro i 178 del ferrarista.

Domani servirà una gara "seria" da parte del Cavallino e di Sainz che ha la ghiotta chance di vincere la gara partendo dalla pole positione. Leclerc, invece, dovrà cercare la rimonta impossibile per andare a podio sfruttando magari una grande strategia del box Ferrari che in questa stagione ha un po' latitato nei momenti cruciali.