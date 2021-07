Francia, lo spogliatoio è una polveriera: tutte le liti successe ad Euro 2020

L'eliminazione della Francia, inaspettata, da Euro 2020 per mano della Svizzera di Vladimir Petkovic ha lasciato strascichi pesanti in seno alla nazionale campione del mondo in carica. Secondo quanto riporto Rmc, infatti, si sarebbe vissuto un mese particolarmente agitato nel ritiro dei Galletti tra convinzioni di superiorità di alcuni giocatori nei confronti di altri, nervosismo, dubbi tattici, litigi tra giocatori e pure tra familiari, in campo come in tribuna. Didier Deschamps è pronto a salutare la compagnia: il nome del sostituto, che per ora resta in silenzio, è Zinedine Zidane.

Dissidi interni

Dalla lite tra Kinglsey Coman e Didier Deschamps, sedata da Paul Pogba, al pesante alterco avvenuto sugli spalti tra i familiari di Adrien Rabiot, Paul Pogba e Kylian Mbappé. Secondo quanto riporta Rmc infatti ci sarebbero stati alcuni commenti negativi rivolti dal clan Pogba nei confronti del giocatore della Juventus con la mamma Veronique pronta a difendere il figlio e a contrattaccare. L'ingombrante mamma di Rabiot ha poi allargato le critiche ai genitori di Mbappé per aver fallito il rigore e per godere di buona stampa.

Storie "passate"

Prima di Euro 2020 la Francia ha disputato una gara amichevole vinta per 3-0 contro la Bulgaria e in quella circostanza ci fu un alterco tra Olivier Giroud, che piace tanto al Milan, e Kylian Mbappé. Il primo ha accusato il secondo di non passargli palloni a sufficienza, il tutto in diretta tv. "Avrei preferito me lo dicesse in faccia", la replica del giocatore del Psg nei confronti del collega del Chelsea.

Equivoci tattici

La Francia, nonostante la rosa più forte di Euro 2020, è uscita meritatamente dalla competizione e in tanti hanno puntato il dito contro i troppi sistemi tattici utilizzati da Deschamps: 4-3-3, al 4-2-3-1, al 4-3-1-2, fino al disastroso 3-4-1-2 dell’ultima gara contro la Svizzera. L'ultimo episodio avvenuto con Coman, poi, è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso e ora Deschamps salterà quasi certamente in quanto non pienamente padrone del gruppo per i troppi dissidi interni che hanno di fatto spaccato lo spogliatoio Blues. Questa eliminazione improvvisa, inoltre, va a pesare anche sui conti in rosso, anche per via della pandemia, della Federazione francese. I media transalpini sono certi che sarà Zidane il prossimo ct della nazionale con l'ex Real Madrid che si sta scaldando in religioso silenzio anche perché i Galletti vorranno tentare di riconfermarsi ai mondiali del Qatar del 2022.

Segui già la pagina di sport de ilGiornale.it?