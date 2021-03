La rivelazione dopo la regata di Luna Rossa: "New Zeland deve avere paura..."

Luna Rossa e New Zeland stanno dando spettacolo nella finale di America's Cup e la situazione attuale dopo sei regate è di parità: 3-3. L'imbarcazione italiana sta dando filo da torcere ai Kiwi che sulla carta e non solo partivano da grandi favoriti in questa finale di Coppa America. I timonieri in generale ma nello specifico Checco Bruni e Spithill stanno facendo un grandissimo lavoro e il fratello di Bruni, Gabriele, ai microfoni di Agi ha sentenziato: "Da quello che ho visto fino a ora se fossi in New Zealand sarei preoccupato. Vincerà chi farà meno errori, come spesso accade. Valori in campo altissimi e barche molto simili. Gli uomini faranno la differenza".

Battaglia di nervi

Gabriele Bruni ha commentato la prima regata vinta da Luna Rossa nelle acque di Auckland: "Luna Rossa ha sfoderato un nuovo schema in partenza. Entrata da destra ha manovrato prima di New Zealand per prendere la sinistra e ha gestito perfettamente il tempo e la distanza dalla linea" . Purtroppo, come avvenuto nella terza e nella quarta regata di ieri, l'imbarcazione italiana non si è ripetuta nella seconda regata con una partenza a rilento che ha dunque lanciato i Kiwi alla vittoria che è valsa il punto del pareggio.

"Brutta partenza per Luna Rossa nella seconda regata che dopo la manovra di posizionamento trova una zona di poco vento e la barca non riesce a stare sul foil, tutto l'ultimo minuto del pre-start è stato caratterizzato dalla ricerca di volare ma purtroppo la barca non vola e New Zealand accelera molto meglio e va via. La regata è persa in partenza", il commento tecnico del fratello di Checco Bruni sull'errore commesso da Luna Rossa che dovrà mantenere alta la concentrazione per arrivare alla vittoria finale.

Qualità, forza e coraggio

Gabriele Bruni crede però nella vittoria finale e sarebbe un risultato storico ed incredibile dopo tre anni di grande lavoro: "La barca è molta competitiva e Luna Rossa sicuramente c'è. Se fossi in New Zealand sarei preoccupato... Vince chi arriva a 7 vittorie. Forza Italia. Forza Luna Rossa" . Nella notte altre due prove che potrebbero sancire uno strappo da parte di una delle due imbarcazioni oppure che potrebbe continuare a far registrare un grande equilibrio in una battaglia che sta entusiasmando i tanti appassionati di questa disciplina.

