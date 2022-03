La gaffe di Allegri sulla classifica: "Eravamo a meno 10". In realtà non era così

Conferenza stampa per l'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri alla vigilia del match casalingo di domani contro la Salernitatan di Davide Nicola. Ai presenti, e non solo, però, non è passata inascoltata la gaffe del tecnico toscano in merito al distacco in classifica sull'Atalanta: "Il 6 gennaio alle 22.30 eravamo a -10 dall'Atalanta, mentre adesso possiamo consolidare il quarto posto e arrivare a giocarci lo scontro diretto con l'Inter a una distanza molto più contenuta" . Peccato, però, che quel 6 gennaio, dopo Juve-Napoli, i bianconeri erano infatti sì alle spalle dei nerazzurri di Bergamo, ma solo di 3 lunghezze e non di dieci come affermato da Max. La classifica recitava infatti Atalanta quarta a 38, Juventus quinta a 35.

La lite mai avvenuta e il derby d'Italia

Allegri ha poi voluto spegnere sul nascere la polemica relativa ad un alterco avvenuto con Paulo Dybala: "Hanno fatto una richiesta e io ho detto no, non c'è nulla di strano. Non c'è stata nessuna discussione, abbiamo deciso di stare tutti insieme. A volte un po' di casino serve, altrimenti siamo troppo piatti. Ringrazio i ragazzi che mi hanno dato l'opportunità". Il tecnico toscano vuole una vittoria per andarsi a giocare lo scontro diretto contro l'Inter molto vicino ai nerazzurri: "La Salernitana è diversa da quella dell'andata, gioca meglio, è più propositiva . Noi dobbiamo subito cancellare l'eliminazione dalla Champions e chiudere questo periodo nel migliore dei modi per rimanere almeno a 3 punti dall'Inter e giocarci tutto nello scontro diretto. Per noi è un successo".