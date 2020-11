Le lacrime di Ancelotti in campo che commuovono il web

La morte di Diego Armando Maradona ha sconvolto il mondo del calcio e anche Carlo Ancelotti non è rimasto insensibile alla scomparsa del Diez. Durante il match tra l'Everton e il Leeds del Loco Marcelo Bielsa, infatti, l'ex allenatore di Juventus e Napoli si è commosso ricordando il Pibe de Oro. Le telecamere hanno infatti immortalato il momento in cui al tecnico di Reggiolo è scesa più di qualche lacrima ricordando Diego, durante il minuto di silenzio, suo grande avversario da calciatore con la maglia di Roma e Milan.

Il tuo calcio liquido e la tua esperienza a #Napoli mi hanno devastato.

Però oggi con queste lacrime, per me, hai espiato le tue "colpe". #Ancelotti #Maradona pic.twitter.com/gxGsP7v0Gm — Mattia D'Amico (@Mattia89Damico) November 28, 2020

Il rapporto tra i tifosi del Napoli e Ancelotti non è stato ottimale soprattutto nell'ultimo periodo ma il rispetto di uno dei più grandi allenatori della storia del calcio è sempre stato uno degli aspetti più importanti nella sua gloriosa carriera. Il ricordo commosso di Diego ha dunque riunito i tifosi partenopei con quello che è stato per un anno e mezzo un tecnico che non è riuscito a imporre la sua visione del gioco del calcio.

Ancelotti dal cuore d'oro

L'ex allenatore di Real Madrid, Psg, Chelsea e Bayern Monaco in una recente intervista a France Football ha svelato alcuni suoi metodi di lavoro: "Provo molte emozioni. C'è stato persino un momento in cui ho pianto molto. Specialmente quando ho dovuto dire a un giocatore che non avrebbe giocato".

Ancelotti ha poi continuato parlando di quel particolare che fa però capire la sua grande umanità: "Mi ha reso triste rendere triste un calciatore. E lo ripeto ai giocatori: 'Sono triste di annunciare che non giocherete'. Sinceramente non so se mi credono o no, ma è la verità. Non sto scherzando. Per me questa è la parte più difficile del mio lavoro. Dire a qualcuno che si sforza e lavora ogni giorno, che merita di giocare, che prende sul serio la sua vita quotidiana, che lo stiamo lasciando da parte. Non puoi sapere quanto mi costa".

