Gimbo e Jannik, i n°1 che parlano ai giovani

Ascolta ora 00:00 00:00

Ha diviso l'Italia, Gimbo. Come la sua barba: metà fatta e metà no. Half shave. Un marchio di fabbrica che da tempo non utilizzava e ha rispolverato perché ci sono occasioni così importanti che per concentrarsi serve un upgrade: e quello di Gianmarco Tamberi è semplice e crudele: non avere vie di uscita. Perché solo così si può dare tutto ma proprio tutto. La sua teoria: se sbaglio un salto e perdo, fa male ma perdo e basta; se sbaglio e perdo con metà barba o i capelli tinti di verde o azzurro non solo perdo, ma faccio la figura del cretino. Gli unici ad averlo subito capito, ieri mattina, Linus e Nicola su Radio Deejay: «Gimbo se ne infischia della scaramanzia, lui sfida la iella, rischiando le figure di emme...». Rispolverare la metà barba, imponendosi di dare più del massimo senza avere vie di scampo se non quella di fare una brutta figura al cubo, non è stata una gigionata, bensì un omaggio a tutti noi, presidente Mattarella compreso; che si è divertito talmente tanto da tornare ieri all'Olimpico a titolo personale e che stamane affiderà a Gianmarco e a mamma Errigo la bandiera per le olimpiadi.

Gimbo ha diviso l'Italia perché c'è chi non ha apprezzato la sua maniera chiassosa di festeggiare e certamente il momento in cui ha mimato l'infortunio prima di togliersi le molle dalle scarpe ha fatto effetto. Ma era il suo infortunio di otto anni fa. Non il nostro. Era il suo modo di esorcizzarlo. Non il nostro. Il resto è stata gioia e adrenalina allo stato puro che hanno contagiato e, soprattutto, avuto la forza di inviare un solo grande messaggio ai più giovani: che lo sport è impegno, è gioia, è bellezza.

Un racconto diverso nei modi da quello di Sinner però uguale nei contenuti: «Se ti piace lo sport che fai, sei già felice» aveva detto il tennista l'altro giorno ai ragazzi di una scuola. Jannik tocca bene la palla della riflessione, Gimbo coinvolge ed esplode di energia dopo i suoi voli silenziosi nell'aria. Numeri uno.