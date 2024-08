Gonzalez e Conceicao, la Juve mette le ali Inter, oggi Palacios

Ascolta ora 00:00 00:00

La Juventus mette le ali per provare a decollare verso lo scudetto. Doppio blitz vincente del dt bianconero Cristiano Giuntoli, che ha chiuso gli acquisti di Nico Gonzalez e Francisco Conceicao (in foto). L'argentino arriva dalla Fiorentina in prestito oneroso (8 milioni) con obbligo di riscatto (25 milioni più 4 di bonus) al primo punto conquistato a partire dal primo febbraio 2025. L'ormai ex numero 10 viola firmerà un contratto quinquennale da 3,6 milioni a stagione. Mentre l'esterno offensivo portoghese approda in prestito secco per 7 milioni più bonus. Una cifra elevata per un'operazione a titolo temporaneo, anche se dietro questa mossa c'è lo zampino di Jorge Mendes dato che il figlio d'arte lusitano (papà Sergio ha giocato in Italia con Lazio, Parma e Inter) vanta nel proprio contratto col Porto una clausola rescissoria abbordabile da 30 milioni. Tradotto: se farà bene con la Juve, a fine stagione la Signora la attiverà rendendolo a titolo definitivo un suo calciatore. Intanto però il club si tiene libero da impegni formali contrattuali così da poter avere più budget per completare l'attuale mercato, che prevede nei prossimi giorni l'acquisto di Koopmeiners dall'Atalanta per 58 milioni (bonus inclusi) e magari anche di un vice Vlahovic in prestito.

Intanto Chiesa è sempre più vicino al Barcellona: pronti 10 milioni più bonus per la Juve; mentre l'esterno dovrebbe legarsi ai catalani fino al 2027.

Infine sbarcherà oggi a Milano Tomas Palacios. Il centrale argentino passa all'Inter per 6,5 milioni più bonus e una piccola percentuale in favore dell'Independiente Rivadavia. Domani visite mediche e la firma sul contratto fino al 2029 da 700mila euro a stagione.