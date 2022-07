Guai in vista per Kyrgios: accusato di violenza dalla sua ex

Una brutta notizia rischia di turbare la serenità di Nick Kyrgios che sta dando spettacolo a Wimbledon. Il tennista australiano è stato denunciato per violenza domestica dalla sua ex fidanzata Chiara Passari. Il prossimo mese il bad boy del tennis dovrà rispondere alle accuse della sua ex davanti ai giudici e secondo quanto riporta il Canberra Times rischia una condanna fino a due anni di carcere se le accuse venissero confermate. L'avvocato di Kyrgios, Jason Moffett, ha confermato che il 27enne è a conoscenza della denuncia e che "considerata la gravità delle accuse, il suo assistito valuta con la dovuta serietà, in questo momento non ritiene di dover rilasciare dichiarazioni in merito" , le parole del legale a Canberra Times.

Genio e sregolatezza

Kyrgios ha attirato su di sè l'attenzione a Wimbledon non solo per le sue grandi prestazioni, che gli sono valse i quarti di finale dove oggi affronterà il cileno Cristian Garin, ma anche e soprattutto per il suo comportamento tenuto durante il match contro il greco Stefanos Tsitsipas. L'australiano ha tentato in tutti i modi, riuscendoci, di irretire il suo avversario che alla fine ha perso letteralmente la pazienza, la testa e la partita.

A fine partita il greco ha definito Kyrgios come bullo e malvagio e l'australiano gli ha risposto per le rime: "Tsitsipas ha seri problemi. Nello spogliatoio sono rispettato e ho tanti buoni amici, lui invece non piace a nessuno. Accusarmi in conferenza di averlo bullizzato è da persona che non ha la stoffa, è un debole. Lui mi tirava le palle addosso, lui ha tirato la palla in tribuna. Io battibeccavo con l'arbitro, contro di lui non ho fatto nulla di irrispettoso. Visti i precedenti farebbe meglio a pensare a come battermi".

Tsitsipas è solo l'ultima "vittima" di Kyrgios che nel corso della sua carriera ha avuto da ridire con diversi colleghi tra cui anche Rafa Nadal che potrebbe affrontare in semifinale se entrambi avranno la meglio degli avversari, rispettivamente Cristian Garin e Taylor Fritz. Chissà se questa notizia turberà la serenità del cameleontico tennista australiano che tra un mese dovrà difendersi da accuse molto pesanti da parte della sua ex fidanzata.