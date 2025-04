Hamilton e Leclerc votano la fiducia alla politica Ferrari dei piccoli passi

Ascolta ora 00:00 00:00

Hamilton e Leclerc votano la fiducia alla Ferrari. Si sono piegati, ma non spezzati. La doppia squalifica cinese ha spazzato via i loro punti, ma non i loro sogni. Alla vigilia del weekend di Suzuka, su una pista che racconterà tante verità sulle monoposto 2025, Lewis e Charles recitano la loro professione di fede. Non regalano sogni, non costruiscono illusioni, ma almeno non abbandonano una nave che pare sull'orlo di un affondamento. «Ho sentito qualcuno dire delle sciocchezze ha detto Lewis del tipo che starei perdendo fiducia nella squadra. Posso dire di credere al 100% in questo team, ovviamente c'è stato un enorme clamore all'inizio dell'anno, probabilmente in molti si aspettavano che avremmo vinto subito, a partire dalla prima gara, ma non era ciò che mi aspettavo». Lui magari non ne lo aspettava, ma l'aria che si respirava attorno alla squadra lasciava immaginare un inizio decisamente differente.

«Lo scorso anno nelle prime gare la situazione in termini di prestazioni era decisamente peggiore rispetto ad oggi - ha detto invece Charles - ci aspettavamo che la Red Bull dominasse l'intera stagione ma a fine campionato siamo stati in lotta per il titolo Costruttori, un obiettivo molto al di sopra delle nostre aspettative. Dopo le prime due gare sentiamo di non aver massimizzato il potenziale, e questo è frustrante, ma non significa che non si possa recuperare, la stagione è ancora molto lunga e procedendo a piccoli passi possiamo arrivare dove vogliamo essere».

La politica dei piccoli passi può funzionare se nelle tre gare, una dietro l'altra che aspettano la Formula 1, il distacco non crescerà troppo. «Sto entrando in una nuova cultura, in un nuovo team e ci vorrà del tempo. Ho trascorso gli ultimi due mesi solo osservando come funziona la squadra rispetto alle altre due in cui ho lavorato in precedenza.

Durante la scorsa settimana sono stato in grado di prendere appunti e indicare delle aree in cui ritengo che possiamo migliorare, e questo processo continuerà per tutto l'anno man mano che impareremo sempre di più gli uni dagli altri», ha aggiunto Lewis facendo capire che comunque la sua è una fiducia a lungo termine.