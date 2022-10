L'addio di Higuain al calcio giocato tra le lacrime. "Inizia un'altra vita"

Uno dei calciatori più forti di questa generazione, l'argentino Gonzalo Higuain soprannominato "El Pipita", ha disputato la sua ultima gara con la maglia dell'Inter Miami lasciandosi andare a un pianto a dirotto al termine della gara dei playoff contro gli attuali campioni in carica del New York City. Il punteggio non ha premiato la squadra della Florida ma la sconfitta è passata in secondo piano di fronte all'addio dell'ex giocatore di Napoli, Juventus e Milan.

Il tweet del Napoli

" Che carriera incredibile " twitta la Major League Soccer in un video che sta diventando virale. Dotato di una sensibilità che non è passata inosservata, l'ex giocatore dell'Atalanta Maxi Moralez ha abbracciato a lungo il connazionale Higuain al termine della gara. " Ovviamente volevo congratularmi con lui per la sua straordinaria carriera ", ha affermato a Mlsoccer.com. " Non è il modo migliore per dire addio al gioco, ma, comunque, mi sono congratulato con lui e gli ho augurato il meglio da qui in poi ". Non poteva mancare il pensiero del Napoli dove El Pipita ha disputato 146 partite segnando 91 gol tra il 2013 e il 2016. " Grazie per le emozioni vissute assieme ", e la pubblicazione di un video su Facebook con molti dei suoi gol ed esultante e una scritta finale: " Buena suerte, Pipita! ".

"Ora inizia un'altra vita"

" Il sogno è finito, ora inizia un'altra vita ", ha dichiarato a fine partita Higuain che ha lasciato il terreno di gioco commosso e abbracciato da compagni e avversari. " Sentivo che ciò che avevo amato di più fosse finito. È stata metà della mia vita, della mia carriera, 17 anni e mezzo ", ha detto ai giornalisti nella conferenza stampa post-partita. “ Mi sono venute in mente le immagini di tutta la mia carriera. Me ne vado molto felice perché fino ad oggi ho dato tutto. Questa è la cosa più importante ".

L'argentino chiude a 34 anni una carriera fatta di 190 presenze e 107 reti con il Real Madrid (2007-2013): dopo la Spagna sono arrivate le maglie di Napoli e Juventus (con i bianconeri 73 presenze e 40 gol), breve parentesi con Milan e Chelsea, di nuovo la Juve per chiudere la sua straordinaria avventura calcistica all'Inter Miami (66 presenze e 29 reti). In totale ha segnato 335 gol con le maglie dei vari club e 31 gol in 75 presenze con l'amata maglia della sua nazionale.