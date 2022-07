"Ho abusato di alcol e droghe", la confessione choc di Kyrgios

Nick Kyrgios, finalista dell'ultima edizione di Wimbledon, si è raccontato senza peli sulla lingua ai microfoni di Wide World of Sports. Il 27enne australiano ha ammesso di aver attraversato un periodo difficilissimo in cui alcol e droghe gli hanno creato molti problemi in tutti gli ambiti della sua vita, da quello familiare fino ad arrivare a quello sportivo.

"Ho abusato di molto alcol e droghe e la cosa è andata fuori controllo. Ora non bevo quasi, ho bevuto solo un bicchiere di vino a cena. Ho dovuto ricostruire il mio rapporto con la mia famiglia e adottare abitudini più sane come stare a dieta, dormire bene, cercare di allenarmi un po’ di più" , la confessione del "cavallo pazzo" del ranking Atp di cui occupa la 43esima posizione (ma solo perché quest'anno Wimbledon non ha assegnato punti).

Kyrgios è poi entrato nello specifico: "Ho respinto tutti quelli che mi volevano bene. Cercavo di gestire e affrontare i miei problemi personali da solo". Non solo Nick ha raccontato la sua versione, anche la madre dell'australiano Norlaila ai microfoni di "Sydney Morning" ha svelato come sia stato Andy Murray a salvare il figlio: "John Morris, l’ex manager di mio figlio, mi ha detto che Andy Murray era preoccupato per Nick perché vedeva in lui tracce di autolesionismo. E’ stato duro affrontare le critiche e cercare di proteggerlo, ma non posso proprio proteggerlo".

Una carriera di alti e bassi

Kyrgios ha vinto solo 6 titoli Atp ma la sensazione è che, visto il suo grande talento, avrebbe potuto fare molto di più. Negli Slam il miglior risultato conseguito è stata la finale a Wimbledon e un quarto di finale nel torneo di casa, agli Australian Open, nel 2015. Colpi di genio ma anche gesti folli e litigate con arbitri, colleghi e tifosi assiepati sugli spalti. Kyrgios anche sull'erba londinese ha dato spettacolo litigando al terzo turno con Stefanos Tsitsipias e discutendo animatamente con una spettatrice e il giudice di sedia nella finale contro Novak Djokovic. Nella speranza che quest'ultima edizione di Wimbledon gli possa aver dato consapevolezza dei propri mezzi, ci si attende un Kyrgios determinato a scalare la classifica Atp tentando magari di portarsi a casa gli Us Open in programma tra fine agosto e settembre.