De Laurentiis sotto accusa: "Irresponsabile, perché non è rimasto a casa?"

" Il soggetto positivo al Coronavirus deve rimanere in isolamento al proprio domicilio, mantenendosi a debita distanza dai propri familiari, possibilmente rimanendo in una stanza – senza ricevere visite (oppure riducendole al lumicino per necessità) che deve essere ben areata ". Questa una delle regole contenute nel vademecum - diramato a marzo - che spiega come comportarsi in quarantena nella propria abitazione. Ancora oggi è vietato allontanarsi dalla propria abitazione in caso di positività. Ma sui social molti utenti si stanno chiedendo come abbia fatto Aurelio De Laurentiis a lasciare Capri su un motoscafo insieme alla moglie Jacqueline. Il presidente del Napoli si è trasferito a Roma dopo che i medici hanno deciso che dovrà sottoporsi a dei controlli per essere meglio monitorato. Poi, a bordo di un'ambulanza della Croce Rossa, la coppia è stata trasferita nella propria abitazione nella Capitale.

Il patron partenopeo è da poco risultato positivo al Covid-19. A far discutere sono stati alcuni comportamenti adottati dal presidente del Napoli: mercoledì mattina ha partecipato a Milano all'assemblea della Lega di Serie A (erano presenti tutti i rappresentanti delle 20 società di Serie A, tra presidenti e dirigenti), ma non avrebbe indossato la mascherina né durante i lavori né durante i colloqui con giornalisti al termine della riunione all'uscita dell'albergo. Tuttavia la Lega ha fatto sapere che non era indispensabile utilizzarla in quanto sarebbero stati rispettati il distanziamento sociale e i protocolli contro la diffusione del Coronavirus.

"Comportamento irresponsabile"

Paolo Monorchio, presidente del Comitato di Napoli della Cri, dopo aver ringraziato l'equipaggio per il rapido trasferimento, ha fatto sapere che Adl e la signora " sono apparsi di buon umore e in buone condizioni di salute ". Mercoledì De Laurentiis non aveva sintomi che potessero fargli pensare di essere positivo al Coronavirus. Anche perché pare che non abbia mai avuto la febbre: gli sarebbe stata stata misurata all'ingresso dell'aeroporto di Capodichino, all'arrivo all'aeroporto di Linate, all'ingresso e all'uscita dell'Hotel Hilton di Milano e nei due aeroporti per il viaggio di ritorno, ma in tutte queste sei occasioni la sua temperatura non sarebbe mai stata irregolare.