I super occhiali di Sommer e i napoletani

Una volta, se volevi prendere in giro un portiere, gli dicevi: «Avresti bisogno di un paio di occhiali». E la battuta non ha risparmiato neppure un mito come Zoff dopo i due gol contro l'Olanda (su tiri da lontano di Brandts e di Haan) ai mondiali di Argentina 78. Ma oggi tutto è cambiato. Gli occhiali fanno parte del kit di allenamento del bravo portiere. Quasi indispensabili, al pari dei guanti. Potrebbero sembrare dei normali Ray-Ban da sole, invece si tratta di «sofisticati presidi ottici frutto di studi scientifici e alta tecnologia atti a potenziare la reattività retinica». Questa la spiegazione tecnica. Insomma, roba per falchetti, mica per talponi. Yann Sommer, il probabile erede di Onana per la porta dell'Inter, li inforca già da un paio d'anni e, a giudicare dai risultati, l'esperimento funziona. Una moda che sta prendendo piede, anzi occhi. E ora anche i portieri del Napoli, in ritiro precampionato, li indossano durante specifici esercizi col pallone; facile prevedere che a breve il modello-Sommer sarà adottato dai preparatori di portieri più - è proprio il caso di dirlo - lungimiranti.

Ma quale sarebbe la reale utilità di questi occhiali magici (nulla a che fare con i loro lontani parenti degli anni '70 e 80 che promettevano di vedere attraverso i vestiti)? Si chiamano Strobe Glasses, alias occhiali stroboscopici intelligenti in grado di «stimolare il bulbo oculare e i muscoli dell'occhio». Ma qui poco interessa se sei presbite, astigmatico o con le diottrie impazzite, nel nostro caso il tutto è funzionale a focalizzare meglio solo un oggetto: il pallone. Già, ma come? «Prevenendo la degnazione della cornea», spiega il bugiardino, che però non sempre dice la verità. Spiegano gli inventori della diavoleria: «L'allenamento con gli Strobe Glasses ostruisce parzialmente le immagini passando in modo intermittente da trasparente a opaco: questo serve a migliorare la cognizione visiva di base, come l'attenzione transitoria e la valutazione anticipatoria della traiettoria, così come la memoria a breve termine. Basta indossarli per 15 minuti ogni due o tre giorni per un periodo di 2-3 mesi per ottenere un incremento del 10% della capacità visiva». Gli attaccanti sono avvertiti: inutile tirare da fuori area, I portieri 4 occhi saranno imbattibili. Benché gli imprevisti siano sempre dietro l'angolo: dalla Svizzera (proprio la nazione di Sommer) giunge infatti notizia «di un portiere ferito dalle lenti dei suoi occhiali spaccati da una pallonata». Dopo il caschetto proteggi-cranio di Cech e la mascherina para-colpi di Osimhen, bisognerà elaborare anche una visiera anti schegge per gli eyeglasses degli epigoni di Sommer? Ne vedremo delle belle.