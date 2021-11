Rigore parato e autogol: pari show per Milan e Inter

Il Milan di Stefano Pioli e l'Inter di Simone Inzaghi danno vita ad un derby intenso e ricco di emozioni ma che alla fine finisce in pareggio. 1-1 il risultato finale a San Siro tra rossoneri e nerazzurri con i gol realizzati all'11' del primo tempo dal grande ex Hakan Calhanoglu, su calcio di rigore da lui procurato, e al 17' dall'autorete di Stefan de Vrij che nel tentativo di liberare la sua area di rigore ha invece bucato Samir Handanovic. La partita è stata ben arbitrata da Daniele Doveri che non ha tremato sui due episodi chiave ovvero i due calci di rigore assegnati all'Inter: il primo per il fallo di Kessie su Calhanoglu, il secondo (più netto) per la scivolata di Ballo Touré su Darmian.

La gara è però svoltata al minuto 27' quando Lautaro Martinez si è fatto parare il calcio di rigore procurato da Matteo Darmian da un reattivo Ciprian Tatarusanu che non sta facendo affatto rimpiangere il titolare Mike Maignan. L'errore dal dischetto dell'argentino ha pesato come un macigno sull'economia della partita dei nerazzurri che hanno però sfiorato il gol in due circostanze a fine primo tempo con Nicolò Barella, con salvataggio di Ballo-Touré sulla linea, e Lautaro Martinez. Nella ripresa il match è stato più frenetico e confusionario con tanti errori tecnici e altri due grandi salvataggi di Kalulu su Vidal e con due ghiotte occasioni nel finale di partita per i rossoneri con il palo di Saelemaekers e il tiro fuori di Kessie.

Questo pareggio fa sorridere maggiormente il Milan perché aggancia in vetta il Napoli di Luciano Spalletti a quota 32 punti mentre mastica amaro l'Inter, che forse avrebbe meritato qualcosa in più per quanto fatto vedere nell'arco dei 90 minuti, perché con una vittoria avrebbe accorciato in un colpo solo portandosi a meno 4 dai cugini e a meno 5 dagli azzurri. Ora ci sarà la pausa per le nazionali con al rientro due sfide davvero di cartello con il Milan che giocherà sull'ostico campo della Fiorentina di Vincenzo Italiano, con l'Inter che ospiterà a San Siro il Napoli del grande ex Luciano Spalletti.

Il tabellino

Milan: Tatarusanu; Calabria, Tomori, Kjaer, Ballo Touré (46' Kalulu); Kessié, Tonali (71' Bennacer); Diaz (59' Saelemaekers), Krunic (84' Bakayoko), Rafael Leao (59' Rebic); Ibrahimovic.

Inter: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni (84' Dimarco), Darmian (76' Dumfries), Barella (68' Vidal), Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko (76' Correa) Lautaro Martinez (84' Sanchez)

Reti: 11' Calhanoglu (I), 17' aut De Vrij (M)