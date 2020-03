Inter, Zhang rincara la dose: "Non si scherza con la salute delle persone"

Steven Zhang è stato durissimo nei confronti di Paolo Dal Pino, numero uno della Lega, con un post al veleno su Instagram: "Cambiare le date e mettere sempre la salute pubblica al secondo posto. Probabilmente sei il più grande e peggiore pagliaccio che io abbia mai visto. 24 ore, 48 ore, sette giorni e cos’altro? Quale sarà il tuo prossimo passo? E ora parli di fair play e competizione leale? Sì, sto parlando con te. Il nostro presidente della Lega Paolo dal Pino #shameonyou. Credo sia giunto il tempo che ti alzi e prenda le tue responsabilità. Questo è quello che facciamo nel 2020".

Il numero uno del club nerazzurro ha molto a cuore questa vicenda del coronavirus e la sua terminologia ha gasato i tifosi dell'Inter ma ha anche ricevuto diverse critiche con Enrico Mentana che ha definito la sua uscita vergognosa. Steven Zhang rischia ora un deferimento da parte della Procura della Figc e una lunga inibizione per le sue frasi al veleno nei confronti del presidente dlela Lega Serie A.

Zhang corregge il tiro

In una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport, il giovane presidente dell'Inter ha ribadito il suo concetto ma in toni più pacati: "Volevo far sentire forte la mia voce. Tutto quello che sta succedendo non è un gioco e non è uno scherzo. Sento fortissimo questo tema e i suoi pericoli. Non si può giocherellare con il calendario e rischiare che le persone si affollino in uno stadio mettendo a repentaglio sicurezza e salute. Penso che invece qualcuno non lo faccia o qualcun altro non lo stia facendo".

Questa volta Zhang non ha tirato in ballo né Dal Pino, né la Lega Serie A ma il suo messaggio è arrivato forte e chiaro e di fronte ad un problema del genere anche il calcio passa naturalmente in secondo piano. Per queste ragioni le due sfide di Coppa Italia previste per questa sera all'Allianz Stadium e domani sera al San Paolo, Juventus-Milan e Napoli-Inter, sono state rinviate a data da destinarsi e ora bisognerà capire come e quando saranno inserite in un calendario già problematico e ricco di impegni da qui a fine maggio tra campionato, Champions ed Europa League e con gli Europei di calcio che prenderanno il via il 12 di giugno e che disputeranno in 12 diversi paesi d'Europa.

