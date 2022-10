Italia ripescata ai Mondiali. Ma è il sogno di Fantozzi

Su Sky Sport Uk o non sono sul pezzo o sfottono. Nei crawl informano dello stop di Ciro Immobile «in dubbio per la Coppa del Mondo». Noi in Qatar non ci saremo, ci stanno dicendo che siamo fuori pure nel 2026?

***

Alcuni spot sui Mondiali sono bellissimi, sul web durano 2' invece dei 30 della tv. Stupenda la fotografia di quello della birra argentina Quilmes, giocato tutto sulle coincidenze col 1986, un po' meno poetico il claim: «andiamo, ...zo!».

***

Antonio Conte incontra e abbraccia Eriksen, i due ridono e il danese fa pure l'italico gesto del «che vuoi». Gli avrà chiesto: Mister, perché in Finale di Europa League 2020 mi hai lasciato in panchina per mettere titolare Gagliardini?

***

Ogni tanto sogniamo l'Italia ripescata ai Mondiali, stavolta al posto dell'Iran. Si ripiomba nella fantozziana scena della Corazzata Potëmkin, quando la realtà è brutta e si immagina l'Italia che batte l'Inghilterra «20-0 con gol di testa di Zoff!».

***

Gran weekend per Giancarlo Giorgetti. Sabato nominato ministro al Mef e ieri i suoi Santi di Southampton, la squadra per la quale tifa, sono andati in paradiso frenando la capolista Arsenal 1-1.

***

Bernardeschi biondo platino da bordo campo alle gare NBA di Toronto, le tv lo inquadrano, lui sorride con sguardo da star e poi spunta il sottopancia: «Lorenzo Insigne».

***

Un fan chiede a Berrettini di rifargli l'autografo perché venuto male, il tennista: «Io così scrivo».

***

Dario Marcolin presenta Milan-Monza su Dazn: «Squadre che fanno del gioco il proprio mood, della partita e del campionato».