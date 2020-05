"La Juventus non vuole lo scudetto a tavolino, non siamo l'Inter". Spunta il like di Agnelli

Inter e Juventus sono sempre state due grandi rivali in Italia ma il rapporto si è definitivamente avvelenato nel 2006 quando venne a galla una delle pagine più tristi della storia del calcio italiano: Calciopoli. I nerazzurri vinsero lo scudetto a tavolino con i bianconeri che andarono in serie B: il club di Corso Galileo Ferraris non ha mai smesso in questi quasi 14 anni di tentare di far revocare quel titolo all'Inter in quanto vinto sul campo dalla Juventus allenata da Fabio Capello.

Il like al veleno

La Ligue 1 ha deciso ufficialmente di fermare il campionato decretando così il Psg di Icardi-Mbappé e Neymar campione di Francia. Questa cosa ha creato dibattito sui social network con alcuni tifosi della Juventus che si sono espressi in merito e con uno in particolare che ha ricevuto anche l'apprezzamento, con un like, su Twitter da parte del presidente bianconero: "Non vogliamo vincere in questo modo. Anche Andrea Agnelli ha detto che declinerà. Spero che sia così. Non siamo l’Inter" , questo il cinguettio di un tifoso straniero in risposta ad un post dell'account @juvefcdotcom. Agnelli ha gradito questo tweet ed ha deciso di ricambiarlo con un prezioso "mi piace".

We don't want to win that way. Even @andagn said he'll decline. I hope he follows through.



We aren't @Inter — Sam Linin (@DirtyHarry1982) April 30, 2020

La Juventus si è sempre espressa contrariamente all'assegnazione di questo scudetto a tavolino. I bianconeri attualmente sono primi con un solo punto di vantaggio sulla Lazio di Simone Inzaghi, con il presidente Claudio Lotito che sta pressando le istituzioni per tornare in campo per completare in maniera "regolare" la stagione. Le prossime settimane saranno decisive per le sorti della Serie A ma l'assegnaziona a tavolino di questo tricolore è una delle opzioni sul tavolo.

Insulti social

Il like di Agnelli, che ha festeggiato qualche giorno fa i dieci anni esatti da presidente del club di Corso Galileo Ferraris, ha scatenato il popolo di Twitter con tifosi interisti imbufaliti nei confronti del presidente della Juventus, mentre tanti tifosi della Juventus hanno appoggiato il pensiero del loro numero uno:

Quelli che rosicano di più sono coloro che in fondo sognano di avere uno come @andagn.

Grazie Presidente. #Juventus #Agnelli #Finoallafine — Stefano F. Utzeri (@utzi_26) April 30, 2020

Immagino in conferenza decidano di concludere la #SerieA, #Agnelli rinuncia allo Scudetto perché non vinto matematicamente, passa al secondo e #Lotito per orgoglio rinuncia, arriva al terzo e #Inter campione d'Italia fuochi d'artificio bombe trick track magnum bengala sparatorie — RiccardoJ (@RiccardoJ89) May 1, 2020

Agnelli mette mi piace ad un tifoso che dice:”Noi non vogliamo lo scudetto così, non siamo l’Inter”.



Quindi nel 2006 c’era una pandemia, il campionato è stato interrotto e l’Inter ha accettato lo scudetto. — Calciomercato Inter (@InterCM16) April 30, 2020

Segui già la pagina di sport de ilGiornale.it?