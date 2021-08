La Juventus stecca ancora: ecco cosa sta succedendo

Partenza di campionato da brividi per la Juventus di Massimiliano Allegri che dopo aver impattato per 2-2 alla prima giornata contro l'Udinese è riuscita nell'impresa di perdere, in casa, contro il neo promosso Empoli di Aurelio Andreazzoli. I toscani hanno ottenuto la storica vittoria allo Stadium grazie alla rete siglata nel primo tempo da Mancuso, alla prima gioia in Serie A, con la Vecchia Signora che non è quasi mai riuscita a impensierire seriamente il portiere ospite Vicario.

Cosa sta succedendo?

I tifosi della Juventus presenti allo Stadium hanno fischiato sonoramente la squadra a fine primo tempo e a fine partita per una prestazione non ritenuta all'altezza. Se contro l'Udinese erano stati due errori del portiere Wojciech Szczesny a pesare sul risultato finale, contro l'Empoli è stata la prova generale della squadra a non convincere, con Massimiliano Allegri abbastanza stizzito e nervoso in panchina. L'Allegri bis al momento non sta giovando alla Vecchia Signora e anche se la stagione è appena iniziata aver messo insieme un solo punto in due partite, contro due squadre più che abbordabili, non è affatto un cammino da Juventus.

Le rivali dei bianconeri, infatti, continuano a vincere con l'Inter di Simone Inzaghi che è già partita alla grande in campionato con due rotonde vittorie contro Genoa e Verona. Ora i punti di distacco sono già cinque dai campioni d'Italia in carica: c'è tutto il tempo per recuperare ma l'aver perso CR7 sicuramente peserà sull'economia della stagione a meno che non verrà rimpiazzato a dovere. Moise Kean è ormai in dirittura d'arrivo ma serve un attaccante in grado di segnare almeno 20-25 reti in campionato e questo identikit corrisponde all'ex capitano dell'Inter Mauro Icardi anche se la trattativa con il Psg sarà tutt'altro che semplice.

Max non fa drammi

Allegri sa che ci vuole tempo per trovare il giusto equilibrio tra i reparti e per questa ragione non ha fatto drammi per questa inaspettata sconfitta. Al termine del match dello Stadium, il tecnico toscano ha commentato ai microfoni di Daznvil risultato negativo ottenuto dalla sua Juventus: "La squadra è partita bene, poi alla prima uscita sbagliata abbiamo subito gol e ci siamo disuniti. Abbiamo corso tanto a vuoto e ci siamo messi nelle mani dell'Empoli, che in campo aperto andava a nozze. Serve più tranquillità e pazienza. Serve giocare di squadra e non singolarmente. C'è tutto il tempo per recuperare, ma dobbiamo ritrovare compattezza. Questo è un gruppo di valore e piano piano verrà fuori, questi due passi falsi potrebbero anche farci bene".