L'Allianz lotta, ma va ko in casa con Trento. A Civitanova la seconda sconfitta di Monza

È una Milano del volley a due facce in questo avvio di stagione. Per una Numia Vero Volley che vola al femminile, confermandosi pronta per l'assalto al trono di Conegliano, al maschile Mint Vero Volley Monza e Allianz Powervolley faticano a ritrovare quella magia che le ha portate rispettivamente sul secondo e terzo gradino del podio dello scorso campionato.

La Numia Vero Volley era attesa al varco come una delle favorite, e le prime due gare di campionato hanno confermato che le ragazze di coach Lavarini hanno tutte le carte in regola per sognare il primo Scudetto nella storia del club. Dopo la Supercoppa persa al tie-break con Conegliano, Milano è partita col piede giusto in Serie A1, bissando il successo con Pinerolo nella prima uscita casalinga della stagione. Contro Roma, in un Allianz Cloud tutto esaurito, Orro e compagne hanno impiegato poco più di un'ora per regolare in tre set le avversarie, trascinate da una scatenata Anna Danesi, capitana della Nazionale e tra i volti nuovi arrivati dal mercato. Il tutto senza poter contare su Paola Egonu, reduce dall'intervento chirurgico alle fosse nasali che la terrà fuori per qualche settimana. Ma non c'è tempo per rilassarsi, perché mercoledì sarà di nuovo campionato, contro Chieri (due vittorie su due anche per le piemontesi).

Meno roseo, è proprio il caso di dirlo, il panorama al maschile, dove Mint Monza e Powervolley Milano stentano a ingranare. I vice campioni d'Italia hanno perso 3-0 sul campo di Civitanova, con la seconda sconfitta in tre gare disputate.

Stesso ruolino per la Powervolley, che si è invece arresa a Trento (3-1, nella foto Michieletto) nella rivincita della finale per il terzo posto dell'anno scorso. Domenica prossima, però, sarà tempo di derby. Una grande occasione per entrambe, per rilanciare un avvio di stagione finora con più ombre che luci.