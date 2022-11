Leclerc difende Binotto: "Serve stabilità"

L'ultima gara della stagione è il gran premio degli addii. Siamo ai saluti di Sebastian Vettel, omaggiato da tutti con Alonso che addirittura gli ha dedicato il casco, ma anche di Ricciardo, Latifi e del giovane Schumacher appiedato dalla Haas che gli ha preferito il plafonatissimo Hulkenberg. La Ferrari, dopo aver perso l'opzione sull'Alfa Sauber lo scorso anno non difendendo Giovinazzi, ha fatto altrettanto quest'anno con il figlio del mito Schumi. Non ha più sedili per i giovani della sua Academy, un fatto che potrebbe diventare un problema in futuro quando dalle formule minori arriveranno altri giovani da far crescere. Ma qui forse la colpa non è solo di Mattia Binotto che, nonostante il tweet di riconferma, vivrà sulla graticola questo weekend.

I piloti, interpellati sull'argomento, non hanno fatto rivelazioni. Leclerc, indicato come uno degli sponsor di Vasseur, ha preso le sue difese: «In generale in F1 ci sono sempre dei rumors in particolare in merito alla Ferrari ha detto - Soprattutto a fine stagione. Noi dobbiamo concentrarci sul lavoro e sulla pista. La gente dimentica il passo in avanti che abbiamo fatto quest'anno. Ora c'è un altro passo da fare per il prossimo anno. Quanto alle prestazioni veniamo da alti e bassi. In Brasile abbiamo avuto un incidente, ma il passo era buono. Dopo due anni difficili, speriamo di chiudere tornando a lottare per la vittoria. Anche se pensiamo già al campionato 2023». Charles parla di stabilità, quella che ha permesso alla Ferrari dell'era Todt di diventare imbattibile, quella che governa anche Red Bull e Mercedes: «Credo che la stabilità abbia dato i suoi frutti. Abbiamo dimostrato negli ultimi anni che stiamo migliorando, c'è un altro passo che dobbiamo fare, ma stiamo lavorando per questo e sono sicuro che riusciremo a farlo». Poi si vedrà. Tv: pole ore 15, Gp alle 14 dir. Sky (diff. Tv8 18,30 e Gp alle 18)