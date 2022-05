Leclerc in pole a Monaco: prima fila tutta Ferrari con Sainz secondo

Ferrari strepitosa a Monaco e un Charles Leclerc in grande spolvero davanti al pubblico di casa sua. Il 24enne monegasco, infatti, ha fatto fermare il cronometro sul tempo di 1'11'376 davanti al compagno di squadra Carlos Sainz jr e a Sergio Perez che ha chiuso al terzo posto dietro le due scatenate rosse che hanno di fatto dominato Q1, Q2 e Q3. Quarto tempo per il campione del mondo Max Verstappen. Pole position numero 14 in carriera per Leclerc che domani in gara dovrà riscattare lo zero in casella fatto registrare nello scorso sfortunato gran premio quando fu costretto al ritiro per un problema di power unit. A trenta secondi dal termine del Q3, inoltre, incidente in curva per Perez con tamponamento successivo di Sainz che ha stoppato anticipatamente le qualifiche.

Quinto posto per la McLaren di Lando Norris, sesto George Russell su Mercedes davanti a Fernando Alonso settimo con la sua Alpine. Solo ottavo il sette volte campione del mondo Lewis Hamilton, nono Sebastian Vettel con Aston Martin, decimo Ocon. La qualifica è stata letteralmente dominata da Leclerc e da una F-75 che finalmente è tornata ad essere grande protagonista in questa stagione 2022 che dovrà essere quella del riscatto. Sette appuntamenti stagionali e una Ferrari sempre competitiva sia in qualifica che in gara anche se per poter esultare in via definitiva i tifosi del Cavallino dovranno attendere la giornata di domani. Non era mai successo nella storia della Ferrari che nei primi sette appuntamenti stagionali un suo pilota, in questo caso Leclerc, centrasse sette prime file consecutive.

La Ferrari ha da riscattare il gran premio deludente dello scorso weekend e ha da recuperare punti in classifica costruttori essendo dietro alla Red Bull, mentre Leclerc dovrà rimettersi in pista e con lui Sainz per la classifica piloti visto che il grande obiettivo del Cavallino è quello di prendersi entrambi i titoli dopo rispettivamente 14 e 15 anni dall'ultima volta.