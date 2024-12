Lewis, Charles, l'imprinting e la regola di Fred

Ascolta ora 00:00 00:00

Gira una celebre foto dell'etologo Konrad Lorenz immerso fino al collo in uno stagno con degli anatroccoli immobili a filo acqua. Galleggiano a destra e a sinistra del suo viso e lo fissano. I piccoli l'avevano visto appena dischiuse le uova e, in virtù dell'imprinting, osservano ora lo studioso con l'affetto e il rispetto che si devono alla madre e al padre, pronti a seguirlo ovunque. Sembra incredibile, ma quegli anatroccoli potrebbero oggi essere Lewis Hamilton e Charles Leclerc, e l'uomo immerso Fred Vasseur. Uno era poco più che adolescente, l'altro poco più che bambino quando il team manager francese e coproprietario della squadra corse Art impegnata nelle formule minori, raddrizzò la carriera del primo e lanciò quella del secondo. Ma Fred è per molte ragioni la persona più lontana da uno studioso del comportamento animale e umano, ha letto ben altri manuali battendo la strada delle corse minori, «sono 35 anni che sto nell'ambiente» ripete. Mentre i tortellini del tradizionale pranzo natalizio in Ferrari gli si raffreddano nel piatto, mentre il cucchiaio resta a mezz'aria, proprio all'imprinting si affida per spiegare «perché non ci sia alcuna sfida nella sfida» nel dover gestire un sette volte campione del mondo come Lewis assieme a Leclerc. «Il nostro rapporto», sono le parole insistite, come a voler mettere in chiaro la questione una volta per tutte, «è nato quando quei titoli non c'erano e si è formato con costanza su altre basi, perché era un ragazzo, e così con Charles che aveva 12 anni...». Semmai, è la regola di Fred, una sfida è quella appena conclusa: «È stato più impegnativo rapportarmi con Carlo Sainz perché l'ho conosciuto quando ormai era un uomo e pilota completo, non un ragazzino con cui avevo lavorato. E la stessa difficoltà, sono sicuro, l'aveva provata Toto Wolff quando iniziò la sua collaborazione con Hamilton già pilota formato».

Lewis cerca l'ottavo mondiale, Charles il primo.

Più che anatroccoli sembrano nitro e glicerina. Però Fred è tranquillo, sorridente e mangia di gusto i tortellini ormai freddi.