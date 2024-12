La storia della Lazio col volo di Olimpia

Ascolta ora 00:00 00:00

Simulando il volo dell'aquila Olimpia, simbolo del club e una sorta di «Cicerone» del libro, c'è il racconto dei 125 anni (li compirà il 9 gennaio) di storia della Lazio. E come dice il sottotitolo, si tratta di un romanzo biancoceleste che narra una passione tra vittorie e cadute, incorniciata da alterni momenti di incontenibile gioia e inconsolabile sconforto che hanno cementato la fede intorno a una maglia - bianco e celeste appunto, i colori dell'antica Grecia patria delle Olimpiadi - e a un ideale, la Lazialità, che vuol dire orgoglio e distinzione.

Il libro del giornalista de Il Tempo Luigi Salomone (edizioni Diarkos, 250 pagine, 18 euro) compie un viaggio «in una passione a volte ingestibile, un amore troppo grande che si trasmette di padre in figlio». Nel raccontare la leggendaria Lazio del 1974, l'autore si sofferma su personaggi meno perlustrati come Frustalupi, Sbardella e Lenzini rispetto ai più citati Maestrelli e Chinaglia. Naturalmente non mancano le radici della società, con i pionieri e la fondazione del 1900: dai padri fondatori al generale Vaccaro, che disse no alla fusione con la Roma, da Piola a Fiorini passando all'epopea di Cragnotti fino al salvataggio del club di Lotito e ai gol del bomber Immobile.

Tanti gli aneddoti rimasti celati nelle pieghe della memoria dei tifosi più fedeli, molte le curiosità di una società sempre in bilico tra gloria e tormento. E poi la citazione di un episodio frutto della straordinaria opera di ricerca di Salomone: nel 1870, con la famosa Breccia di Porta Pia, i Garibaldini chiesero a tutti i nuovi messi comunali di giurare fedeltà al Regno d'Italia e non più al Papa. Fra gli oppositori al giuramento un certo Mariano Bigiarelli, padre di Luigi e Giacomo fondatori del club.

«Probabilmente il fatto che il Laziale fosse contro il sistema e fedele ai suoi ideali è nato ancor prima della Lazio stessa», racconta l'autore. Il volo di Olimpia, che allo stadio di Roma fa stropicciare gli occhi anche ai tifosi avversari, segue il lettore dal primo all'ultimo capitolo.