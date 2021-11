L'incubo Donnarumma con Kessie: perché finirà malissimo

Mancano sette mesi alla fine del contratto di Franck Kessié con il Milan. Il club di via Aldo Rossi sta cercando di trovare una soluzione ma pare proprio che il giocatore ivoriano stia tirando la corda con richieste davvero eccessive. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, intervenuto a Sky Sport24, il rinnovo di contratto tra il calciatore e i rossoneri è davvero in alto mare con una forbice importante tra offerta e richiesta.

Cifre folli

Il Milan vuole riconoscere a Kessié il suo valore e pare abbia messo sul piatto 6-6,5 milioni di euro all'anno più bonus mentre l'ivoriano vorrebbe arrivare a toccare i 9 milioni di euro netti: cifra che il club rossonero non è disposto a raggiungere. Ovviamente se non abbasserà le sue richieste Paolo Maldini, Ivan Gazidis e Ricky Massara non faranno di certo un dramma e lo lasceranno partire come fatto per altri due pezzi da novanta come Gigio Donnarumma ed Hakan Calhanoglu. Il 24enne ex Atalanta e Cesena, tra l'altro, in questa stagione non si sta ripetendo come nel recente passato e alcuni suoi errori hanno pesato sull'economia delle partite del Mila come l'espulsione rimediata contro l'Atletico Madrid e o il rigore regalato all'Inter nel derby con un'ingenuità incredibile.

Sirene inglesi

A queste condizioni Kessiè è desintato a lasciare il Milan con il club che a questa stregua preferirebbe farlo a gennaio riuscendo almeno a monetizzare qualche milione di euro dalla sua cessione. Secondo quanto riporta il quotidiano inglese The Mirror, Arsenal e Manchester United sono pronti a fare carte false per portarlo in Premier League soprattutto i Red Devils che a fine anno potrebbero perdere a costo zero Paul Pogba.

Non solo, però, dato che sul giocatore ci sarebbero anche il Tottenham di Antonio Conte che conosce molto bene Kessiè avendolo affrontato da avversario e anche il Liverpool di Jurgen Klopp. L'ivoriano, che compirà 25 anni il prossimo 19 dicembre, piace anche al Psg che non ha di certo problemi economici per poter garantire al giocatore ex Atalanta i 9 milioni di euro richiesti al Milan per porre la sua firma sul rinnovo. Tra l'altro il club che tessererà Kessiè a costo zero sarà sicuramente disposto a corrispondergli diversi milioni di euro in più sul contratto avendo risparmiato per il costo el suo cartellino. La situazione, però, non è delle migliori e ora toccherà a Maldini e Massara trovare la giusta soluzione per sbrogliare questa intricata trattativa che sta logorando soprattutto i tifosi rossoneri.