L'Italia fa la storia: ultima di Chiellini, prima di Messi

Da Wembley a Wembley, si chiude il ciclo della Nazionale campione d'Europa. L'ultima passerella per gli eroi dell'11 luglio 2021 (quelli non fermi ai box come Immobile e Chiesa) avrà un avversario d'eccezione, l'Argentina, nel trofeo rispolverato - e reso più moderno - dopo 29 anni. Allora la sfida tra le regine d'Europa e Sudamerica si chiamava Coppa delle Nazioni «Artemio Franchi» (e l'edizione del 1989 saltò perché Olanda e Uruguay non trovarono un accordo sulla data...), oggi è semplicemente la «Finalissima». Che in realtà è più frutto del desiderio di novità di un calcio che vuole sempre rinnovarsi, di fatto un'amichevole «infiocchettata».

Peccato che non possa essere un succoso antipasto per il Mondiale: se l'Albiceleste di Scaloni non perde infatti da tre anni e 31 gare, gli azzurri di Mancini si leccano ancora le ferite per il mancato pass per il Qatar. Settanta giorni dopo la notte infausta di Palermo c'è da chiudere il cerchio, onorare l'ultimo debito di riconoscenza con chi ci ha portato sul tetto d'Europa - gente come Insigne, in partenza per Toronto, e Belotti, stasera titolare in attacco, sono agli ultimi fuochi - e poi si volterà pagina. «Il che non vuol dire che andranno via 15-20 giocatori dal vecchio gruppo, ma inseriremo molti giovani per capire quanto valgono e se potremmo contare su di loro per il futuro», così il ct, emozionato per questo ritorno sul luogo dove ha scritto una pagina importante della storia azzurra.

E a proposito di storie azzurre, si chiude anche quella di Giorgio Chiellini dopo 22 anni: la favola iniziò proprio in Inghilterra, a Wellingborough, con la Nazionale Under 15, proseguì con l'oro europeo con l'Under 19 nel 2003 e un bronzo olimpico ad Atene 2004 con la rappresentativa Under 21 ed è terminata con le 117 presenze (e 8 gol, oltre a due finali europee, una vinta e una persa, e i bronzi in Confederations Cup e Nations League) nella squadra maggiore dove nel 2012 è diventato anche capitano. Prima del fischio d'inizio di Italia-Argentina il presidente della Federcalcio Gravina gli consegnerà un trofeo come tributo alla sua straordinaria carriera in Nazionale. Il tutto mentre in Piazza della Repubblica, grazie a un'iniziativa promossa da FIGC e Urban Vision, verranno trasmessi sul giant led screen i momenti più significativi vissuti di Chiellini in azzurro.

L'ultima di Chiellini, ma anche la prima - incredibile a dirsi - di Leo Messi contro l'Italia. Alla vigilia di ferragosto del 2013, nella partita del Papa, era bloccato da un problema alla coscia, cinque anni dopo all'Etihad Stadium a tradirlo uno all'adduttore. Insomma un cerimoniere a cinque stelle - il ct Scaloni dovrebbe confermare la squadra che ha regalato all'Albiceleste la Coppa America 2021 - per la notte degli addii da fine ciclo.