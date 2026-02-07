L'Italia vola sul ghiaccio: il pattinaggio fa sognare

La squadra c'è. Lara, Charlene, Marco, Sara e Niccolò non potevano rompere il ghiaccio in modo più azzurro. Nel team event del pattinaggio di figura, la giornata del programma corto fa già guardare lungo e lontano. L'Italia, con un bottino di 22 punti, ha chiuso terza al termine della prima giornata della gara a squadre. Sono gli Usa a dominare la classifica provvisoria con 25 punti, seguiti dal Giappone (23), spinto dalle grandi performance di Kaori Sakamoto e del duo che ha impressionato i giudici Riku Miura e Riuyki Kihara. L'Italia ha brillato in tutte le esibizioni: la trentina Lara Naki Gutmann (nella foto), ha fatto il suo personal best interpretando "La Legge Di Lidia" e, complice qualche leggerezza della georgiana Anastasiia Gubanova, ha rosicchiato punti e fiducia. La trentina ha totalizzato 71.26 punti, dietro a due fenomeni come Alysa Liu (74.90) e soprattutto Kaori Sakamoto (78.88).

Stellari sono state le coppie: sono 6 i punti ottenuti da Charlène Guignard e Marco Fabbri nella danza. Una performance che li colloca in quinta posizione e dà fiducia dopo la loro prova europea a Sheffield qualche settimana fa. Ben 8 i punti conquistati da Sara Conti e Niccolò Macii nelle coppie d'artistico: per loro è podio virtuale.

Oggi, a chiudere la prima parte di partita della gara a squadre, scenderà sul ghiaccio Daniel Grassl (Tv, 19.45), il meranese che, dopo un campionato Europeo non al suo livello, oggi potrà pattinare senza eccessiva pressione, visti i 5 punti di margine. Al termine, solo cinque nazioni su dieci resteranno in gara. Domani torneranno in pista tutti con il programma libero.

Per gli azzurri questo è non solo un primo risultato di squadra ma una conferma di quella qualifica ottenuta sul campo da parte di tutte le coppie e degli individualisti. Un pass staccato non come Paese ospitante, ma con un confronto diretto. Una nouvelle vague sul ghiaccio che è pronta a stupire sul ghiaccio di casa.