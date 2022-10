L'Italvolley mostra i muscoli: 3-0 alla Cina

L'Italvolley femminile supera un altro esame importante sulla strada che porta verso il sogno Mondiale. Contro la Cina, altra big della Pool E insieme al Brasile e alle nostre, le azzurre si prendono l'ottava vittoria del torneo, assicurandosi così l'accesso ai quarti di finale come prima classificata del girone. Un obiettivo non scontato, ma che le ragazze di Mazzanti hanno centrato con merito, confermandosi tra le favorite di questa rassegna iridata.

Quello con le asiatiche, battute nei quarti di finale della Nations League, rappresentava un altro test di altissimo livello per le ambizioni dell'Italia. E le tigri azzurre non hanno tradito le attese, rispondendo con un 3-0 senza appello in quella che probabilmente è stata la migliore prestazione del nostro mondiale. Il successo è maturato nel primo set: sotto 17-19, le nostre ragazze hanno piazzato un break importante grazie al turno al servizio di Lubian, che ha permesso all'Italia di prendere il comando in un parziale vinto ai vantaggi grazie alla bordata della solita Egonu. Rotti gli indugi, le azzurre non si sono più fermate: trascinate da un contrattacco straordinario, con una fase muro-difesa praticamente insormontabile per le cinesi, l'Italia si è presa di forza anche il secondo set (25-16), chiudendo poi la pratica nell'ultimo parziale (25-20) col primo tempo di Danesi che ha scolpito nella pietra il 3-0 finale.

Prova di forza dunque quella dell'Italia, che dopo il primo set perso col Giappone sembra aver alzato in maniera esponenziale il proprio livello di gioco, proprio in vista delle partite più calde del Mondiale. Archiviata anche la seconda fase, da martedì si comincia a fare veramente sul serio con i quarti di finale. L'Italia dovrà attendere le ultime sfide di oggi per conoscere avversario e orario della prima sfida a eliminazione diretta: possibile un nuovo scontro con la Cina, di sicuro eviteremo nei quarti il Brasile.