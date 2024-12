Lord Sainz, mandato via più forte di prima. Max 10 ma non in educazione

Ascolta ora 00:00 00:00

Pagelline di una stagione bella, quasi bellissima in cui hanno vinto il miglior pilota e la miglior macchina che per una volta però non correvano insieme. Da bocciare la Fia (voto 5) perché troppo spesso ha rischiato di rovinare tutto distribuendo penalità a capocchia.

MCLAREN voto 9. Aveva la macchina per vincere anche il titolo piloti, ma è mancato soprattutto il pilota designato per vincerlo quel titolo. È mancata l'abitudine a lottare al vertice e si è visto. Ma la sensazione è che la ritroveremo ancora qui l'anno prossimo. E Andrea Stella ormai è una garanzia. Norris voto 5: Poteva e doveva dare di più. Si è dimostrato più fragile del suo avversario diretto. Deve ancora fare un salto di qualità, soprattutto dal punto di vista della mentalità. La grande gara di Abu Dhabi non cancella gli errori. Piastri voto 7: teniamo conto che era solo alla seconda stagione. Ha sbagliato anche lui, anche nell'ultima gara. A sprazzi però ha fatto vedere quella cattiveria che (per ora) manca a Lando.

FERRARI voto 7,5. Avrebbe meritato anche un 8, perché la stagione è stata ampiamente positiva. Però non va dimenticato che dopo Monaco la Ferrari era ben davanti alla McLaren e poi ha finito dietro Il blackout tra Monaco e Monza è stato pesantissimo. Ma la strada è quella giusta. Lo dice anche il presidente... Leclerc voto 8: ha vinto nella stessa stagione Monaco e Monza. Due gare da sogno. Qualche errore lo ha commesso, soprattutto quando la macchina non lo ha aiutato. Ha cercato di andare oltre, di over performare, ma ha pagato. Un po' nervoso con Carlos, l'anno prossimo non potrà avere lo stesso atteggiamento con il compagno in arrivo. Il finale di Abu Dhabi è stato da campione. Sainz voto 8: una stagione esemplare da separato in casa. Super professionista. Lascia un ottimo ricordo. Se ne va più forte di quando era arrivato.

RED BULL voto 5. Se ha vinto il Mondiale piloti è per merito di Max. Dopo il grande avvio ha perso Newey e ha ritrovato le prestazioni solo in Qatar. Chissà che ne sarà in futuro. Verstappen voto 10: il quarto Mondiale è tutto suo. Auguri papà. E speriamo non sia femmina per non disperdere i geni di famiglia (Verstappen + nonno Piquet = 7 Mondiali). Dovrebbe controllare un po' le parole. Dare degli idioti ai commissari non è il massimo. Perez voto zero: se la Red Bull ha perso il titolo Costruttori, la colpa è soprattutto sua. Perché insistere?

MERCEDES voto 6. Ha vinto più del previsto, ma troppo spesso ha sofferto. L'augurio, aspettando Kimi, è che abbia davvero ritrovato la rotta. Hamilton voto 5: una delle peggiori stagioni della sua vita, a cominciare dalle qualifiche.

Non è stato vero Hamilton, se non nell'ultima gara della stagione. Ha voluto chiudere da re, sperando sia solo un antipasto. Russell voto 7,5: ha battuto, anzi surclassato Lewis in qualifica. Si è guadagnato i gradi di capitano. Ha ancora un buon margine di crescita.