Lukaku, Ibrahimovic e i riti voodoo: il precedente che ha fatto scoppiare la rissa

Cosa c'entrano i riti voodoo con le offese che Romelu Lukaku e Zlatan Ibrahimovic si sono scambiati durante Inter - Milan? La rissa avvenuta in campo tra i due campioni durante l'ultimo derby della Madonnina tiene banco da ore e sui social non si parla di altro. A far scatenare i curiosi sono state le offese che il campione svedese ha rivolto all'interista parlando di riti voodoo.

Il tafferuglio tra i due campioni si è scatenato al 44' di gioco in seguito a un fallo di Romagnoli ai danni di Lukaku. L'attaccante dell'Inter si è lamentato vistosamente con l'arbitro, scagliandosi contro il capitano del Milan. L'attacco del calciatore belga, però, ha innescato la dura reazione di Zlatan Ibrahimovic che, avvicinatosi a muso duro a Lukaku, ha inveito in inglese: " Go to your voodoo shit, you little donkey. Go, go to your mom " (" Torna alla tua m... di voodoo, piccolo asino. Vai, vai da mamma "). La replica di Lukaku non si è fatta attendere (" Vuoi parlare di mia madre? "), i due si sono insultati a più riprese e sono dovuti intervenire anche i compagni di squadra dei due per evitare il peggio.

Ma alla fine di tutto a tenere banco sui social network è la storia deie il motivo per il quale Ibra ha tirato in ballo la questione. Il precedente è legato al passato in comune dei due campioni. Romelu Lukaku e Zlatan Ibrahimovic hanno infatti militato insieme nelle fila del Manchester United. Tra i due non è mai corso buon sangue neppure quando giocavano insieme e sembra che proprio negli spogliatoi del Manchester sia diventatala storia del mancato rinnovo del contratto di Lukaku all'Everton "forzato" dalla madre, di origini congolesi.