Luna Rossa, c'è il timoniere Burling: farà la differenza pure senza timone

L'ex timoniere di Emirates Team New Zealand, Peter Burling, è stato ingaggiato da Luna Rossa. Con ogni probabilità non potrà fare il suo mestiere, cioè timonare per le regole restrittive che i kiwi hanno sempre imposto. Ma con se porta una grande valigia di segreti importanti che possono servire a colmare la distanza in velocità tra Luna Rossa e New Zealand, quel piccolo ma sostanzioso margine che sia ad Auckland che a Barcellona a conti fatti è stato determinante. È una scelta importante per Patrizio Bertelli e Max Sirena, alla ricerca del risultato definitivo per i loro sforzi. Per anni questo ragazzo, che nel 2017 è stato il più giovane vincitore della Coppa America, è stato considerato un vero golden boy, di quelli in grado di trasformare tutto quello che tocca in oro. È tanto bravo e il suo curriculum parla chiaro. Vincitore di tre medaglie olimpiche (oro a Rio 2016 e argento a Londra 2012 e Tokio 2021) e sei campionati mondiali nella classe 49er, e di tre edizioni consecutive di America's Cup. Due mesi fa era arrivata la notizia del divorzio dagli All Blacks della vela. Si sa che Grant Dalton, leader maximo del team kiwi, non ha mai pagato molto l'equipaggio e l'offerta di un ingaggio interessante di Luna Rossa può aver fatto brillare gli occhi a Peter Pistol Burling. In Patria non l'hanno presa bene, con polemiche non tanto velate. Qualcosa di simile era successo con Russell Coutts ai tempi di Alinghi nel 2003, quando aveva accettato un ingaggio milionario ma vincente da Ernesto Bertarelli. Peter è ingegnere e conosce tutto lo sviluppo della barca e le tecnologie legate al foiling, porta con sé un incredibile bagaglio non solo sul piano sportivo e velico, ma anche quello tecnico. Insomma, dopo la sfida di Barcellona il team italiano si rinforza per la edizione numero 38 dell'America's Cup che sarà a Napoli, lo ricordiamo ai distratti.

Dice Max Sirena, CEO di Luna Rossa: "Peter è stato a lungo nostro avversario e in questi anni abbiamo avuto modo di apprezzarne sia lo straordinario talento e la correttezza. Sebbene il suo ruolo esatto non sia ancora definito, farà parte del sailing team, rinforzando la leadership del core group, e contribuirà anche in altre aree chiave dello sviluppo".

"Sono

davvero orgoglioso di entrare a far parte di Luna Rossa - ha detto Peter Burling -. L'innovazione e la determinazione che Luna Rossa porta in Coppa America mi hanno sempre ispirato. Ringrazio tutti per la calorosa accoglienza".