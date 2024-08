Luna Rossa, da oggi vietato sbagliare. Pericolo Usa. Furbata di New Zealand

Ascolta ora 00:00 00:00

Si comincia davvero: chiuse le movimentate regate preliminari iniziano i Round Robin, della selezione sfidanti Louis Vuitton Cup, quella fase con gironi all'italiana in cui tutti incontrano tutti, perfino il Defender neozelandese. Il suo inserimento ha suscitato qualche polemica, «ci misura», dicono. Ma è vero anche il contrario «impariamo da lui». Comunque vada gli incontri con Emirates Team New Zealand non fanno punteggio, ma possono far danni: se rompi durante la regata con loro devi comunque riparare la barca. Luna Rossa Prada Pirelli lo incontra subito, nella seconda prova del giorno. Dunque fino all'8 settembre di fronte alla Barceloneta si lotta per la sopravvivenza: i Challenger sono 5 e uno deve andare a casa e subito fare un bilancio del costo/prestazione considerando che un team costa almeno 120 milioni (solo i francesi sono stimati 80) e ogni regata di 20 minuti potrebbe esser costata più o meno 10 milioni.

Finora i forti dichiarati sono Luna Rossa Prada Pirelli e American Magic e a meno di un disastro planetario dovrebbero essere in semifinale. Orient Express si è autodichiarato «barca cuscinetto, siamo qui per imparare per la prossima edizione» ma non è mica tanto vero. La barca che condivide il design con New Zealand è rapida e i due team supermilionari Ineos Britannia e Alinghi Red Bull devono stare molto attenti. La quantità e qualità delle loro aspirazioni alla vittoria, del tutto legittime, finora non ha prodotto la velocità sperata. «Ma stiamo attenti il monito di Checco Bruni anche a Auckland abbiamo visto come possa cambiare tutto: proprio Ineos che aveva vinto i Round Robin poi ha cambiato qualcosa e non ha più trovato lo spunto». Vero, anche se in questa edizione le modifiche ammesse agli scafi e ai foil sono pochissime c'è comunque tanto da lavorare su assetti, impianti, modo di portare la barca. Vincere o perdere è veramente una questione di piccoli particolari.

Infine il bel mondo: ad aprire l'evento in chiave social è stata la grande festa in stile Louis Vuitton dove i trofei sono stati protagonisti in mezzo a mille invitati, 90 persone per team, tutti i protagonisti. Dopo la portaerei utilizzata a San Diego nel 1992, su al Tibidabo, il parco da cui si domina Barcellona. The Show Must Go On.

Tv: dalle 14 Italia 1, Canale 20, Sky