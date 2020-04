Lutto nel giornalismo sportivo: è morto Franco Lauro

Il mondo del giornalismo sportivo piange la scomparsa di Franco Lauro: il giornalista sportivo, colpito da un infarto, è stato trovato senza vita nella sua casa romana.

È morto a Roma all’età di 58 anni Franco Lauro, giornalista sportivo e volto noto della Rai. Come riporta il quotidiano Il Messaggero le forze dell’ordine sono entrate nella sua casa di via della Croce nel centro della Capitale trovando il cadavere dell'uomo, poi portato via dall'ambulanza accorsa quando ormai era troppo tardi. Lauro avrebbe festeggiato 59 anni il prossimo ottobre e pare sia stato vittima di un infarto. Appassionato di calcio e basket ed esperto di calciomercato, aveva curato numerose telecronache e negli ultimi anni era stato alla conduzione e all'approfondimento del notiziario sportivo Rai.

La carriera

Romano, aveva iniziato in testate locali, occupandosi soprattutto di calciomercato. In Rai era entrato nel 1984. In 28 anni ha commentato otto Olimpiadi estive ed una invernale (Torino 2006), sei edizioni dei mondiali di calcio, e altrettante degli Europei, dodici Europei e tre mondiali di basket. Tra il 1988 ed il 1991, Lauro aveva condotto l'edizione di mezza sera del Tg2 in coincidenza con vari scioperi generali dei giornalisti. Nel corso della carriera ha ricevuto diversi premi, tra i quali il Premio Beppe Viola e il Premio Paolo Valenti. Nel 1999 aveva commentato insieme a Dado Lombardi le gesta della Nazionale di pallacanestro dell'Italia di Bogdan Tanjević, campione d'Europa in Francia.

Nel 1996, in occasione dell'attentato terroristico alle Olimpiadi di Atlanta, rimase in studio quasi ininterrottamente per 32 ore per curare tutti i collegamenti con le reti e i Tg. Nel 2003 aveva condotto con Giampiero Galeazzi La Domenica Sportiva edizione del cinquantenario, nel 2004 Domenica Sprint e dal 2005 gli è affidato 90º minuto Serie B. Dal 2008 al 2014 ha poi condotto 90º minuto per la Serie A, nel giugno e luglio 2010 è stato il conduttore di Dribbling Mondiali su Rai Due. Nello stesso periodo del 2012, come nel 2008, conduceva le trasmissioni Rai pre e post partita degli Europei. Nel 2016-2017 aveva condotto il pre e post partita della Coppa Italia con Mario Sconcerti.

Immenso il cordoglio tra i personaggi dello sport, i colleghi della Rai, i personaggi del calcio e del basket: una perdita davvero dura quella di Lauro, uno dei volti più amati dell'informazione sportiva, che arriva a breve distanza dalla scomparsa di un altro nome prestigioso come quello di Gianni Mura. Tra i tanti messaggi di lutto arrivati a mezzo social al tragico annuncio, sono davvero addolorate le parole di Paola Ferrari: "Ho appena avuto una notizia tremenda. Un amico con cui abbiamo diviso così tante avventure. Non posso crederci. Le parole non le trovo. Proprio non le trovo in questo momento". Un giornalista colto e sensibile, che mancherà tantissimo a tutti gli appassionati di sport.

