Marquez, dominio di famiglia. E Bagnaia ora è preoccupato

«Prima o poi Alex mi batterà», aveva detto sabato dopo la Sprint Marc Marquez parlando del fratello minore, e nella gara lunga della domenica Alex ci ha provato. Quei giri in testa sono sembrati eterni, anche perché quando hai dietro Marc non ti puoi rilassare. A cinque giri dalla fine, ha dovuto piegare la testa. Con una staccata al limite, il Cannibale si è portato in testa e non c'è stata più storia. Dietro Alex, un ritrovato Franco Morbidelli con la Ducati del team VR46 che torna sul podio dopo ben 75 gran premi, 1414 giorni.

«Quattro vittorie su quattro partenze», ha commentato Marc, «sono felicissimo di aver raggiunto anche il record del grande Angel Nieto (90 vittorie in tutte le categorie), questo successo è per lui. Sono impressionato dalla velocità di Alex. In Argentina è difficile superare e quando è tuo fratello ancora di più». E sulla moto ha aggiunto: «Mi sento sempre più a mio agio. Non solo, ho la tranquillità che non devo dimostrar niente e questo mi fa guidare bene, pulito. Mi sento bene con il team, siamo una squadra ufficiale ma non sento la pressione». Ma quale il segreto del Cannibale? «Marc riesce ad essere sempre al limite e a controllarlo. Incredibile», ammette Alex.

La MotoGp è sempre di più una storia di famiglia. «Conosco bene Marc più di ogni altro pilota. Non è solo il mio rivale, ma mio fratello. So dove è forte e dove devo lavorare per batterlo perché voglio vincere una gara», ha confessato il pilota della Gresini Racing. «Quando Marc è andato largo alla curva 1 ne ho approfittato, ho cercato di restare concentrato, ma alla fine mi ha superato. Ho provato a riprenderlo, ma è stato impossibile. Mai stati così vicini, dobbiamo continuare così».

Terzo un ritrovato Franco Morbidelli. E Pecco Bagnaia? Per lui un sofferto quarto posto che fa male. Vedere i due Marquez davanti, sta diventando quasi una consuetudine. Ora sta a Pecco evitare che questo si trasformi in un'abitudine.

«Bisogna tornare a ritrovare il feeling con la moto», ha ammesso Pecco, «questo weekend abbiamo fatto un passo avanti rispetto alla Thailandia su una pista che per noi non è favorevole, ma non basta. È un momento complicato, dobbiamo assolutamente conquistare punti, perché recuperare su Marc, uno che non commette errori, non è facile».