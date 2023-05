Marziano Haaland: 35 gol, record Premier

I record sono fatti per essere battuti, si dice. Quando arriva un marziano come Erling Haaland risulta quasi inevitabile, eppure ciò che sta combinando il norvegese in questa stagione è destinato a rimanere a lungo nella memoria. Mercoledì sera infatti l'attaccante del Manchester City ha segnato il suo gol numero 35 in Premier League, contro il West Ham: così facendo ha battuto un primato che nel campionato inglese resisteva dal 1994-1995, quando in due stagioni consecutive Andy Cole del Newcastle e Alan Shearer del Blackburn, due leggende del football d'Oltremanica, erano arrivati a quota 34. Shearer e Cole peraltro in una Premier a 22 squadre e 42 giornate a disposizione, quindi con più cartucce da sparare.

In 28 anni in compenso non ci erano riusciti alcuni dei maggiori attaccanti della storia, da Cristiano Ronaldo a Drogba fino a Van Nistelrooy o più di recente Salah, quest'ultimo spintosi fino a 32; ci voleva un extraterrestre come Haaland per superare quella barriera.

Va detto inoltre che il bottino di 35 gol potrebbe essere destinato a crescere, visto che al Manchester City, lanciato verso il titolo in Premier, mancano ancora 5 partite e mantenendosi in media il norvegese rischia di arrivare a 40.

Sempre che Guardiola non decida di risparmiarlo per la Champions, dove anche lì tra l'altro sta frantumando record. Dopo essere stato il primo e fin qua l'unico a segnare una tripletta all'esordio nella maggiore competizione europea, Haaland è diventato il più precoce ad arrivare a 30 gol in Champions League, in appena 25 presenze. Molto meglio di Messi che aveva tagliato quel traguardo alla presenza numero 46, Mbappé (51) o Cristiano Ronaldo, a cui ce ne erano volute 74.

Haaland, che ricordiamo ha appena 22 anni, in questa stagione è già arrivato a 51 gol in 45 presenze, segnando in tutte le competizioni in cui è sceso in campo tranne la Supercoppa Inglese, il Community Shield, quando era rimasto a secco e non a caso forse il City aveva perso contro il Liverpool.

Per il resto è capocannoniere in Premier e in Champions e la squadra di Guardiola può puntare al triplete visto che è anche in finale di FA Cup. C'è un record nel mirino di Haaland che sembra comunque davvero impossibile, quello di Dixie Dean dell'Everton che nella stagione 1927-28 in tutte le competizioni aveva segnato 63 gol. Il marziano norvegese forse non ci riuscirà quest'anno, ma ha tutte le carte in regola per provarci di nuovo.