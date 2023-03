Mikaela, 86 vittorie come il mito Stenmark

Il regalo se l'è già fatto: con la vittoria nel gigante di ieri, ad un giorno dal suo 28simo compleanno, Mikaela Shiffrin ha eguagliato un record che durava da 34 anni. E per farlo ha scelto la pista dove nel 2012 aveva vinto la sua prima gara importante. Non solo: per l'aggancio agli 86 sigilli di Ingemar Stenmark, Mika è andata proprio in Svezia. Regina sulla pista di quel profeta in patria che nessuno era mai riuscito ad avvicinare. Lo ha fatto lei, con la forza di un talento che la rende già la più grande di tutti. Ora, sono problemi degli altri immaginare la storia dello sci dopo Shiffrin. Ingo e Mika: due epoche diverse che oggi si incontrano, almeno nelle statistiche. A lui sono bastati 46 slalom e 40 giganti nei favolosi anni '60. A lei il destino e la modernità dello sci hanno concesso anche superG, discese, combinate, paralleli, city event. Ma il risultato non cambia. O meglio potrebbe cambiare già oggi con lo slalom (Dirette Tv 10.30 e 13.30), dove Shiffrin potrebbe superare re Ingo e alzare l'asticella fin dove la sua volontà vorrà portarla. «Sono felice e penso di essere stata anche fortunata - dice -. Vincere qui ha un sapore particolare: quest'anno tenevo molto alla coppa di gigante, mentre voi mi chiedevate sempre di questo record».

Sesto sigillo in stagione fra le porte larghe: significa prendersi anche la coppa di specialità, oltre al quinto trofeo overall. Significa essere tornata ad un ruolino di marcia di quella prima giovinezza che la morte di papà Jeff sembrava aver fatto appassire. Era il 2020 e proprio qui Mika era tornata per vincere e rialzarsi, prima che il covid fermasse il mondo. Alle sue spalle chiude una raggiante Federica Brignone (64/100). Terza Sara Hector (92/100).