Uragano Milan sulla Lazio: semifinale con l'Inter

Il Milan di Stefano Pioli dà continuità di risultati e dopo aver vinto in maniera inaspettata il derby contro l'Inter di Simone Inzaghi annienta con un secco 4-0 la Lazio di Maurizio Sarri, archiviando la pratica già nel primo tempo grazie alla doppietta di Olivier Giroud e Rafael Leao. Di Kessie nella ripresa la rete che ha permesso al Milan di calare il poker. Grande prova da parte dei rossoneri che si guadagnano così l'accesso alle semifinali di Coppa Italia dove incroceranno, in un doppio incontro, proprio l'Inter che nella serata di ieri ha avuto la meglio per 2-0 contro la Roma di José Mourinho.

Il Diavolo come detto ha fatto mambassa nel giro di 22', tra il 24' minuto in cui Rafael Leao ha spaccato la partita fino ad arrivare al 41' e al 46' con la doppietta, un'altra di Olivier Giroud, mattatore del derby contro l'Inter disputato solo quattro giorni fa. A 11 dal termine Kessie ha siglato poi il 4-0 finale. Stefano Pioli e Maurizio Sarri avevano parlato della Coppa Italia come un obiettivo fondamentale, importante. Il Milan ha però dimostrato di aver più fame, più voglia di vincere e il risultato in campo è lo specchio della classifica in campionato con le due squadre distanti la bellezza di 13 punti.

Ora in semifinale i rossoneri se la vedranno con i cugini dell'Inter, battuti in campionato nell'ultima giornata disputata. Le partite si dovrebbero disputare il 2 marzo, la sfida d'andata e il 20 aprile con la sfida di ritorno (andata in casa dei rossoneri e ritorno in casa dei nerazzurri). In palio c'è la finale della Coppa nazionale in attesa che si completino gli altri due quarti di finale che domani vedranno opposti la Juventus al Sassuolo e l'Atalanta alla Fiorentina.

Il tabellino

Milan: Maignan, Calabria, Kalulu, Romagnoli, Hernandez, Tonali (46' Bennacer), Kessie, Messias (61' Saelemaekers), Brahim Diaz, Leao, Giroud (61' Rebic)

Lazio: Reina, Hysaj (68' Lazzari), Patric, Luiz Felipe, Marusic, Basic (50' Lucas Leiva), Cataldi (50' Luis Alberto), Milinkovic-Savic, Felipe Anderson (50' Pedro), Zaccagni, Immobile (69' Moro)

Reti: 24' Leao (M), 41' e 46' Giroud (M), 79' Kessie (M)