Il Milan batte 4-0 il Salisburgo e vola agli ottavi di Champions League

Il Milan di Stefano Pioli non stecca, batte per 4-0 il Salisburgo e si qualifica per gli ottavi di finale di Champions League. A decidere il match in favore del Diavolo ci hanno pensato la doppieta di Olivier Giroud, con assist di Tonali e Rafael Leao e Rade Krunic su assist di Giroud, uomo del match per i rossoneri e di Junior Messias in pieno recupero. Il Milan ha ben controllato le sfuriate dei pimpanti austriaci che nel primo tempo hanno creato qualche grattacapo di troppo alla difesa rossonera e all'attento Tatarusanu e ha ottenuto una qualificazione importante alla fase successiva della Champions League.

La squadra di Pioli ha disputato un match serio, con il giusto approccio alla partita e si è prontamente rialzata dopo la sconfitta in campionato maturata sul campo del Torino di Ivan Juric. Grande prova di Oliver Giroud che oltre alla doppietta e all'assist per il gol del 2-0 ha giocato una partita a 360 gradi mettendo a disposizione della squadra tutta la sua esperienza. Grande anche la prova difensiva e del duo di centrocampo Tonali-Bennacer capaci di spezzare continuamente il gioco del Salisburgo. La classifica finale, dunque, vede il Milan secondo a quota 10 punti a meno tre dal Chelsea che ha vinto il girone in maniera abbastanza agevole. Terzo il Salisburgo che retrocede in Europa League, eliminata da tutto la Dinamo Zagabria.

Il Diavolo, dunque, va a fare compagnia ai cugini dell'Inter di Simone Inzaghi e al Napoli di Luciano Spalletti che avevano già staccato il pass per gli ottavi di finale con uno e due turni d'anticipo. Lunedì 7 novembre alle ore 12 il sorteggio: per Inter e Milan i pericoli si chiamano Real Madrid, Manchester City, Bayern Monaco (solo per i rossoneri), Chelsea (solo per i nerazzurri), più abbordabili sulla carta il Porto, il Benfica e il Tottenham.



Il Napoli invece rischia un solo accoppiamento killer, ovvero il Psg arrivato secondo nel suo girone beffato dal Benfica per una migliore differenza reti. Borussia Dortmund, Lipsia, Benfica, Eintracht Francoforte e Brugge le altre possibile avversarie dei partenopei. Per gli azzurri, dunque, si prospetta un sorteggio "agevole" sulla strada che porta ai quarti di finale. Le due milanesi, invece, devono "sperare", almeno sulla carta, di incrociare una tra Tottenham, Benfica e Porto perché City e Real Madrid sembrano ingiocabili ad oggi con il Milan che in più ha il pericolo Bayern e con l'Inter che potrebbe incrociare il Chelsea (match di sicuro più abbordabile rispetto all'ipotetico contro i bavaresi).

Il tabellino

Milan:Tatarusanu; Kalulu, Kjaer, Tomori, Theo Hernández (78' Ballo-Touré); Tonali, Bennacer (69' Pobega); Rebic, Krunic (78' De Ketelaere), Leão; (69' Messias) Giroud

Salisburgo: Köhn; Dedic, Solet, Pavlovic, Wöber; Selwald, Gourna-Douath, Kjaergaard; Subic; Adamu, Okafor

Reti: 14' e 57' Giroud (M), 48' Krunic (M), 91' Messias (M)