Così lo show di S. Siro sarà meno top secret

Tradizionalmente avvolta dal segreto, la cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici invernali di Milano Cortina 2026 sceglie di cambiare passo e di parlare al pubblico molto prima che si accendano i riflettori. Con la strategia digitale #RoadToCeremonies, il Comitato organizzatore ha deciso di accompagnare spettatori e appassionati in un percorso di scoperta progressiva, trasformando l'attesa in un'esperienza partecipata. Attraverso i canali digitali vengono raccontati i volti, i talenti e le eccellenze creative che stanno dando forma allo spettacolo, non per svelarne i contenuti, ma per amplificarne il valore. Un affascinante ribaltamento della logica del tutto segreto che parte da una domanda semplice: si può davvero comprare un biglietto senza sapere nulla di ciò che si vedrà? La risposta è un racconto corale che mette al centro lo Spirito italiano, fatto di creatività, visione e intelligenza artigianale. A guidarlo è il team creativo diretto da Marco Balich, affiancato da sarte, costumisti, scenografi e maestranze che reinterpretano una tradizione secolare in chiave contemporanea.

L'innovazione non si ferma al racconto pre-evento. Durante la cerimonia, in programma venerdì sera allo stadio di San Siro, debutta anche il second screen: contenuti di approfondimento fruibili in tempo reale via smartphone, pensati soprattutto per le nuove generazioni, in pieno rispetto dei diritti dei broadcaster. Quella di Milano Cortina 2026 sarà la prima cerimonia diffusa della storia olimpica, con migliaia di professionisti coinvolti e numeri imponenti.

Sul palco, un ensemble di artisti di fama internazionale da Mariah Carey ad Andrea Bocelli, da Laura Pausini a Lang Lang darà vita a uno show destinato a entrare nella storia. Più di 1.300 membri del cast, oltre 500 musicisti, due bracieri simbolici accesi in simultanea a Milano e Cortina per offrire al mondo l'immagine di un'Italia capace di pensare e realizzare in grande.