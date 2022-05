Morata punge il corto muso. Panatta sempre con lo smash

In Spezia-Napoli 15' di scontri fra tifosi con invasione di campo ma Dazn segue il dogma Uefa del politicamente corretto e non mostra le immagini. La brava inviata Barbara Cirillo racconta ciò che vede e ci spiega il caos, mentre in regia si devono legare le mani mostrando solo i primi piani dei volti confusi di calciatori e allenatori.

***

Settimana di narrazione sulle più cruenti rimonte Scudetto che si concludono tutte col ribaltone juventino e lo storico psicodramma del 5 maggio. Marotta nel pre gara ha provato a gufare su Dazn: «Terremo accesa la famosa radiolina per sentire cosa succede nell'altro campo». Gli interisti hanno sofferto dall'inizio alla fine.

***

Sfida fra Morata e Arthur contro Chiesa e Chiellini ai videogame, la partita finisce 0-0 e nella clip per i social lo spagnolo sfotte Allegri: «Abbiamo chiuso con zero tiri in porta, il mister sarebbe orgoglioso!».

***

Ciccio Graziani a Xxl fa i complimenti a Inzaghi per i due trofei ma aggiunge: «Con Conte ho l'impressione che avrebbero potuto rivincere».

***

Molti interisti sono andati a San Siro con la maglia del Sassuolo e la cosa non sembra aver portato bene.

***

I Rangers hanno perso la finale di Europa League per il rigore sbagliato da Ramsey e sui social si sono sprecate battute tipo: «È uno juventino vero».

***

Bonan mostra ad Allegri le immagini dell'addio di Di Maria al PSG: «Piange perché pensa Allegri mi farà giocare a destra o a sinistra?». Sky.

***

Un'analista di Tv Talk chiede a Panatta: «Perché non va a Ballando con le stelle?». L'ex tennista in smash: «E perché non ci va lei?».